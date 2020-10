On commente les plus belles citations de Steve Jobs, l’auto-entrepreneur américain visionnaire

Si Steve Jobs est connu dans le monde entier, c’est pour ses talents visionnaires, lui qui a révolutionné le monde de la technologie dès 1998 avec son iMac. Et vous savez qu’il ne s’est pas arrêté là puisqu’il a développé puis lancé sur le marché l’iPod, iTunes, la chaîne de magasins Apple Store, l’iTunes Store et évidemment, en 2007, le tout premier iPhone, qui a bouleversé à jamais la téléphonie mobile. Il présentait ses innovations lors de ses fameuses keynotes, des discours d’ouverture cultes qu’il réalisait en public. Il n’aura malheureusement pas pu découvrir à quel point Apple a appuyé sa domination mondiale – et nous en sommes bientôt à la douzième version du plus célèbre téléphone. L’auto-entrepreneur est décédé à 56 ans le 5 octobre 2011 des suites d’un cancer pancréatique contre lequel il se battait depuis des années.

Un exemple de persévérance pour des millions de gens

Steve Jobs a eu un parcours si passionnant que son histoire a été mise en image à deux reprises, interprété par Ashton Kutcher dans Jobs puis par Michael Fassbender dans Steve Jobs. Le grand public a pu découvrir la vie de cet homme ambitieux qui considère que « les gens assez fous pour penser qu’ils peuvent changer le monde sont ceux qui y parviennent« . Et on peut considérer l’homme comme un vrai fou de notre époque contemporaine puisqu’il n’a pas seulement révolutionné notre technologie. Il a changé nos habitudes et désormais les téléphones tactiles sont monnaie courante et font parties de notre quotidien. Philosophe, il savait ses jours comptés, raison pour laquelle il ne manquait pas de donner de pertinents conseils à ses fans : « Votre temps est limité, ne le gâchez pas à vivre la vie de quelqu’un d’autre« .

Conscient de sa mortalité bien avant que sa maladie ne soit diagnostiquée, il a toujours fait en sorte que ses actions soit dictée par une vraie volonté : « Pendant 33 ans, je me suis demandé chaque matin devant le miroir : ‘si c’était le dernier jour de ma vie, est-ce que je voudrais faire ce que je vais faire aujourd’hui ?’ Quand la réponse était ‘non’, j’ai changé quelque chose« .

Steve Jobs était millionnaire, mais humble

Contrairement à bon nombre d’hommes d’affaire qui ne vivent que pour le gain et accroître leur fortune, Steve Jobs n’avait visiblement que faire des millions qui s’accumulent sur son compte. « Quand j’avais 25 ans, ma fortune s’élevait déjà à 100 millions de dollars. J’ai décidé de ne plus m’en préoccuper. Vous ne pourrez jamais dépenser tant d’argent de toute façon« . Car, on le sait, personne n’emporte l’argent dans la tombe, et ça, Steve Jobs le savait : « Être le plus riche du cimetière, ça ne m’intéresse pas. Aller me coucher le soir en me disant qu’on a fait quelque chose de formidable… C’est cela qui compte pour moi« .

On comprend mieux le parcours de Steve Jobs par ce genre de citations, des morales qui dictaient sa vie et ses choix. Et ce n’est pas pour rien qu’il est devenu si riche, si célèbre et si influent dans le monde entier. Ce n’est pas le gain qui l’intéresse, c’est ce qu’il peut apporter au monde : l’innovation ! C’est ça le coeur de Steve Jobs. « Je suis tout aussi fier des choses que nous n’avons pas faites que de ce que nous avons fait. L’innovation, c’est dire non à des milliers de choses« .

Être conscient de sa mortalité : le secret de la réussite

Comme vous avez pu le constater, Steve Jobs était conscient de sa propre mortalité et cela a considérablement changé sa vie, et les choix qu’il a pu faire. Il résume cela en ces mots : « Se rappeler que vous allez mourir est la meilleure façon d’éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà tout nu. Il n’y a aucune raison de ne pas suivre votre coeur« .

Et si vous étiez le Steve Jobs de demain ? La personne qui viendra révolutionner notre monde, nos habitudes, nos quotidiens ? En s’inspirant des citations de l’homme d’affaire, vous pourrez faire de grandes choses. Gardez-en tête la modestie du créateur de l’iPhone et armez-vous d’ambitions pour parvenir à vos fins et atteindre les objectifs que vous vous fixez. Et n’oubliez pas d’être fous, car seuls les fous réussissent.