Octobre Rose : Lucie Lucas enlève le haut pour sensibiliser les femmes à propos du cancer du sein

Vous avez sans doute pu constater que de nombreuses photos circulaient ces dernières semaines avec des femmes qui enlevaient aussi le haut. Le but de cette campagne consiste à sensibiliser tout le monde pour lutter contre le cancer du sein tout en favorisant les diagnostics précoces. Certains ont notamment pour découvrir sur le compte Instagram de la jeune femme, une photo du même type tous les lundis.

Lucie Lucas sensibilise ses abonnés

Avec Octobre Rose, le but premier est simple, favoriser le dépistage pour augmenter les chances de survie. Les abonnés ont notamment pu apprécier les premières publications de la jeune femme puisqu’elle a partagé tous les lundis un cliché sans le haut. À chaque fois, vous pouvez retrouver le fameux cliché puisqu’il y a le petit bandeau rose, c’est le symbole de la lutte contre le cancer du sein. D’autres clichés sont disponibles et certains sont assez incroyables puisque la jeune femme dévoile réellement son intimité pour la bonne cause.

Vous aurez alors Lucie Lucas dans l’eau avec un t-shirt totalement mouillé et un petit bas, la tenue est sympathique pour dévoiler le haut .

. Pour un autre cliché, elle n’a pas hésité à enlever le top tout en enduisant son corps d’une substance noire.

Vous avez également la jeune femme qui se retrouve avec un homme alors qu’elle ne porte toujours pas le haut.

Bien sûr, les photos ont fait le tour de la toile en espérant que les internautes aient pu être sensibilisés concernant le cancer du sein.

Lucie Lucas parle aussi de la maladie

Il est certes intéressant de partager de tels clichés, mais l’actrice que vous pouvez retrouver dans Clem a aussi décidé de proposer un discours concernant le cancer du sein. Le dépistage précoce augmente forcément les chances de survie et cela est valable pour la plupart des maladies. La guérison est généralement assurée dans 9 cas sur 10, cela montre que les femmes, et même les hommes guérissent très bien du cancer du sein lorsque les traitements adéquats sont proposés et que le dépistage a été réalisé le plus tôt possible.

Cela montre que le diagnostic doit être précoce, d’où l’intérêt pour les femmes de réaliser des examens régulièrement surtout si vous êtes à risque ou si vous avez dépassé un certain âge. Le mois d’Octobre Rose se termine, mais la lutte contre cette maladie continue, d’où l’intérêt de communiquer tout au long de l’année et pas seulement, durant quelques semaines.