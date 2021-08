Océane El Himer : ses formes arrondies provoquent la polémique sur le web

À l’heure où de plus en plus de personnalités françaises et internationales ont pu décider de faire une pause sur les réseaux sociaux pour pouvoir arrêter de diffuser des photos aussi dingues et même suggestives, on peut voir que ce n’est pas du tout le cas d’Océane El Himer qui a pu prouver une fois de plus qu’il allait falloir compter sur elle. En effet, à l’heure où la jeune femme peut parfois provoquer la colère des fans de sa sœur Marine, il ne lui en faut pas plus quant à elle pour pouvoir frapper très fort et ainsi se dévoiler dans des poses qui restent malgré tout assez suggestives, c’est le moins que l’on puisse dire. Toutefois, alors que les stars de la télé-réalité en France et à l’international ne cessent de faire parler d’elle, Océane El Himer peut parfois avoir beaucoup de soucis à se faire…

En effet, si la jeune femme est encore et toujours dans l’actualité en France, ce n’est pas toujours pour ses toutes dernières apparitions à la télévision dans l’émission des Marseillais. Bien qu’elle ait pu faire une année assez remarquable, on peut dire que les internautes ont plutôt fait attention aux attributs de la jeune femme sur le web : celle-ci ne se prive jamais pour pouvoir dévoiler ses formes assez généreuses devant des fans qui en redemandent toujours plus. En revanche, personne n’aurait pu être en mesure de s’imaginer une seule seconde que la situation évolue de la sorte…

Océane El Himer ne s’attendait pas à recevoir autant de critiques de la part de ses fans ces derniers jours : elle a essuyé les plâtres de certaines photos qu’elle a tentées de réaliser, mais qui ne se sont vraiment pas passées comme prévu, c’est le moins que l’on puisse dire. Alors que la jeune femme pouvait se féliciter de mettre en avant des belles longues jambes bronzées, d’autres parties de son corps ont été quant à elle très violemment critiquées. On ne s’attendait pas à cela venant de sa part et les rumeurs la concernant sont encore et toujours très nombreuses.

Océane El Himer : accusée de modifier ses photos pour les rendre plus attractives

C’est une situation qui est devenue vraiment incontrôlable pour Océane El Himer : si certains auraient pu penser qu’elle allait faire parler d’elle pour ses toutes dernières déclarations, on a pu constater qu’il n’en est rien et qu’elle a pu une nouvelle fois de trouver dans une situation qui est vraiment très inédite. En effet, on se souvient notamment de son ventre très plat qui pouvait surprendre ses fans et rendre furieux ses détracteurs.

Ces derniers l’accusent très ouvertement de modifier directement ses photos avec un logiciel de retouches. Mais la jeune femme a tout simplement pu décider d’ignorer ces accusations qui peuvent être assez graves et qui pourraient aller plus loin que prévu…

Océane El Himer : des formes sulfureuses qui rendent ses fans dingues

Si certains de ses haters détestent voir de nouvelles photographies complètement dingues et parfois très osées d’Océane El Himer, la jeune femme ne se lasse pas de dévoiler ses belles formes généreuses, comme on a pu le voir il y a tout juste quelques heures.

Avec des parties de son corps qui sont très rebondies, personne n’aurait pu être en mesure de s’attendre à ce que la candidate de téléréalité s’apprête à partager des clichés aussi dingues que ceux que l’on a pu voir encore…