Océane El Himer Les Marseillais – Plus sexy que jamais avec sa sœur Marine ! Son anatomie dévoilée ! Les fans sous le choc !

Connue depuis qu’elle participe à l’émission « Les Marseillais », et notamment à la dernière saison aux Caraïbes, Océane El Himer affole souvent les réseaux sociaux avec ces photos.

En tout cas, c’est sur son compte Instagram qu’elle sait comment faire pour donner chaud à ses abonnés, n’hésitant pas pour cela à s’afficher avec sa sœur, tout aussi gâtée en ce qui concerne la loterie du physique le plus plantureux.

Elles l’ont d’ailleurs encore prouvé il y a quelques heures, avec un cliché très « caliente ».

Océane et Marine El Himer prouve que la relation se porte à merveille

Depuis le début du confinement, Instagram est devenu le nouveau repaire des stars, y compris des personnalités de télé-réalité. Chaque jour, il est possible d’y découvrir leurs aventures quotidiennes, qui consistent bien souvent à s’afficher sexy, à balancer sur des copains, ou même à se prendre la tête avec leur famille. Ce fut par exemple le cas d’Océane El Himer qui, en plein live sur Instagram la semaine dernière, s’est fait insulter par sa sœur jumelle et son frère. Une situation qui n’a pas du tout plu à la jeune femme, très affectée par ces propos, et que l’on disait en froid avec ces derniers depuis cet événement.

Heureusement, d’après le dernier cliché posté par la jeune femme, il n’en serait rien, puisque les deux jolies brunes y apparaissent plus complices que jamais, dans des tenues particulièrement légères et affriolantes.

Toutefois, comme il s’agit d’un post sponsorisé, la hache de guerre a peut-être été enterrée pour des besoins financiers. Qui sait ? Une chose est sûre, le cliché a affolé la toile, récoltant plus de 45 000 likes en quelques heures. Quant aux commentaires, ils sont tous unanimes, entre « Magnifiques les twins comme toujours », « Les plus belles filles ❤️ », et « Des bombes ❤ ». De quoi réchauffer le coeur d’Océane El Himer, après cette dispute avec son frère et sa sœur.

Marine El Himer, en couple avec un candidat des Marseillais aux Caraïbes ?

Après plusieurs mois d’amour, Marine El Himer s’est séparé il y a quelques semaines de son petit ami, Julien Guirado, qu’elle avait reconquis sur le tournage de l’émission « Les Apprentis Aventuriers 5 », alors que leur histoire avait commencé dans « Les Princes et Princesses de l’Amour 7 ». Une fois la fin du tournage arrivé, suspendu notamment à cause du coronavirus, la relation des deux jeunes gens n’a pas résisté.

Pourtant, il semblerait aujourd’hui que la jolie brune ait trouvé une nouvelle proie, en la personne d’un candidat des « Marseillais aux Caraïbes ».

Sur Instagram, dans l’une de ses stories, la sœur d’Océane s’est affichée très proche de Nicolas Ferrero, le grand pote de Benji Samat. Si les deux jeunes gens peuvent n’être qu’amis, leur belle entente semble tout de même surprenante.

Voilà donc une histoire qui risque de ne pas plaire à Julien Guirado, puisque ce dernier est aussi un très bon ami du jeune homme depuis l’émission « Les Princes et Princesses ». Difficile de suivre toutes ces histoires d’amour, même s’il faut bien l’avouer, les candidats savent comment nous divertir.