Novak Djokovic positif au Covid-19 : l’annonce officielle du joueur, les critiques fusent !

C’est dans un communiqué officiel que l’information a été relayée selon le Parisien. En effet, Novak Djokovic a affirmé être atteint du coronavirus, le test a donc été positif pour le Covid-19, mais il n’aurait pas de symptômes pour le moment. Les conditions sanitaires seront toutefois respectées selon le joueur puisqu’il sera à l’isolement pour 14 jours comme le demandent les autorités compétentes. L’information a donc été massivement reprise sur les réseaux sociaux et elle est désormais officielle.

Novak Djokovic et trois joueurs testés positifs

Les dernières heures ont été déterminantes pour le joueur de tennis puisque Novak Djokovic n’est pas le seul à être atteint par le virus. En effet, selon les informations transmises par le Figaro, Borna Coric et Viktor Troicki ainsi que Grigor Dimitrov sont également concernés par cette situation problématique. De plus, ils avaient été invités par le joueur pour un petit tournoi dans les Balkans et forcément, il est désormais pointé du doigt.

Alors que les joueurs de tennis pourront reprendre les compétitions prochainement, les rumeurs annoncent un enchaînement des cas.

En effet, si les quatre joueurs sont atteints par le Covid-19, il y a de grandes chances pour que d’autres le soient aussi dans les prochains jours.

L’organisation a donc été critiquée à maintes reprises, car le circuit ATP devrait reprendre prochainement.

Le Bulgare a également officialisé la situation notamment sur son compte Twitter en précisant qu’il avait été testé positif à son retour.

Novak Djokovic testé positif au coronavirus. Comme Grigor Dimitrov, Borna Coric et Viktor Troicki, le numéro 1 mondial serbe, qui a lui aussi participé à l'Adria Tour dont il était l'organisateur, a été testé positif au Covid-19 https://t.co/JnobEPe1Kw pic.twitter.com/OLQ7EZ5qrn — L'ÉQUIPE (@lequipe) June 23, 2020

Il est important de préciser que le coronavirus est très contagieux, il est alors préférable d’être vigilant et surtout de respecter tous les gestes barrières. Dans le monde du tennis, les contacts sont limités au maximum, mais avec la reprise de l’ATP, ce petit tournoi pourrait avoir des conséquences dramatiques. De ce fait, certains attendent d’autres annonces après l’officialisation de Djokovic.

Selon certaines données glanées sur Internet, la distanciation sociale n’aurait pas été respectée pendant le tournoi, cela expliquerait alors la contamination. Il faut également noter que les images qui circulent sur le Web ne sont pas en faveur de l’organisation avec notamment un stade comble et peu de masques de protection, voire aucun. La question que tout le monde se pose désormais : le monde du tennis va-t-il être impacté ?

1000 personnes ont tout de même été testées

La situation prend forcément de l’ampleur puisque les tests sont de plus en plus nombreux. Avec quatre joueurs contaminés, il y a de grandes chances pour que la situation devienne difficile à contrôler. Selon Eurosport, près de 1000 personnes ont été testées et le frère du joueur a donc décidé de faire le point sur la situation. Certains se demandent s’il aura des sanctions puisqu’il était aussi impliqué dans l’organisation de la tournée dans les Balkans. Son frère assure que toutes les mesures avaient été prises pour lutter contre le coronavirus et éviter que la propagation ne soit au rendez-vous. La famille de Djokovic est toutefois ciblée par de nombreuses attaques à cause de l’organisation. Le joueur a donc décidé de s’exprimer selon le journal spécialisé dans le sport.

Environ mille personnes ont été testées et j’ai été peiné d’apprendre que mon ami d’enfance Borna Coric était positif. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.

Est-ce que le joueur était le fameux patient zéro ? Pour l’instant, il est impossible de le savoir et il n’avait pas un seul symptôme. Il est donc relativement difficile dans ce cas de figure de savoir s’il était oui ou non impliqué dans la propagation du virus. Il y aura sans doute une étude surtout si la situation prend une ampleur conséquente.