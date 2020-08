N’oubliez pas les paroles : la maestro ressemble de façon frappante à Nolwen Leroy.

Il se dit que nous avons chacun notre sosie. La journaliste anglaise, Sophie Robehmed avait fait une enquête en 2011 sur les sosies. Elle en a déduit que chacun d’entre nous avait sept personnes dans le monde qui lui ressemblaient parfaitement. Sachant que nous sommes à peu près huit milliards sur terre, cela voudrait dire qu’il n’y a que un milliard de types physiques différents. Bien entendu ce n’est pas aussi simple que cela et la théorie demanderait des études approfondies. Mais on ne peut nier que parfois on trouve son double physique, et pas que chez les jumeaux. D’ailleurs trois Irlandais ont lancé un projet « twin strangers » qu’on pourrait traduire par « jumeaux inconnus ». Leur but est d’aider les gens à trouver leur double physique. Et cela marche.

Le photographe canadien François Brunelle parcours le monde à la recherche de sosies

Mais ce ne sont pas les seuls qui ont noté que des personnes totalement étrangères l’une par rapport à l’autre ont des traits similaires. Ainsi un photographe canadien parcours le monde depuis une quinzaine d’années pour trouver et mettre côte à côte des personnes qui se ressemblent parfaitement. Et sa quête est une réussite. Il a fait des clichés absolument époustouflants. D’ailleurs il n’est pas le seul à en faire sa profession. C’est le même principe qui guide les agences de sosies, mais dans ce type d’agences, les gens accentuent leur ressemblance physique pour mieux ressembler à des personnages connus. Mais dans le cas de stranger twins ou de l’étude de la journaliste anglaise, ils s’agit de personnes totalement inconnues qui ressemblent à s’y méprendre à d’autres inconnus, et cela de façon spontanée, sans le moindre apprêt. Et c’est le cas de Valérie, l’actuelle Maestro de l’émission de Nagui « n’oubliez pas les paroles » . En effet, cette dernière ne cherche pas du tout à imiter celle à qui elle ressemble, contrairement aux sosies professionnels. Elle ne cherche pas non plus a être le sosie vocal de la belle bretonne, elle est tout simplement elle-même.

Nagui n’a pas fait de commentaires

Il est vrai que Nagui n’a pas fait de commentaires sur la ressemblance physique de la jeune femme avec la célèbre chanteuse d’origine bretonne. Il est vrai que l’animateur de Taratata est toujours très centré sur les performances musicales et qu’il est connu et reconnu pour être très pointu dans le domaine. Mais son émission tourne autour du chant et pas du physique des candidats ou des candidates. Toujours est-il que Twitter ne s’y est pas trompé. Et très vite, les commentaires ont fusé sur la jolie candidate et sur sa ressemblance avec l’interprète de « cassée ».

Twitter a de suite relevé la ressemblance

Décidément rien n’échappe à Twitter. L’oiseau bleu bruisse de commentaires et de twitts relevant la ressemblance de la candidate avec la star bretonne. Même yeux, même nez, même teint, et toutes les deux ont des cheveux longs avec une frange sur le front. Seule la couleur des cheveux diffère. En effet, la candidate a une coloration rousse très accentuée sur ses cheveux mais il est évident qu’avec des cheveux noirs elle serait le sosie parfait de Nolwen. Ni la candidate de l’émission, ni la chanteuse n’ont fait de commentaires, mais il faut admettre que la ressemblance est bluffante. La famille et les proches de la candidate de « n’oubliez pas les paroles » ont très certainement du lui dire qu’elle ressemblait à la star. Ce n’est guère possible autrement. Mais il est vrai que la jeune femme est venue pour participer à un karaoké géant et faire valoir sa ressemblance avec l’artiste bretonne aurait été maladroit. Elle brille par ses interprétations et c’est cela le but de l’émission.