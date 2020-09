Niels Schneider : ce qui le rendait fou de rage au début de son couple avec Virginie Efira !

L’acteur franco- canadien est en couple avec l’actrice Franco-Belge Virginie Efira depuis près de deux ans. Il vient de reconnaître qu’au début un certain nombre de choses lui faisait péter les câbles comme on dit. Mais pourquoi ? Qu’est ce qui le dérangeait chez la jeune femme ? Son âge ? certainement pas. Le couple a une différence d’âge de 10 ans. La belle Virginie a 43 ans et son amoureux en a 33. Eh bien non. Ce n’est pas de là que vient le problème. Mais qu’y a-t-il donc qui dérange à ce point le jeune homme ? Le fait que sa blonde ait une très jolie carrière ? Non plus, Niels Schneider n’a aucune raison d’être jaloux. Le jeune comédien a une filmographie à faire pâlir de jalousie beaucoup de comédiens. A vingt ans, le jeune homme était déjà acteur.

Un enfant de la balle

L’acteur n’est pas un inconnu dans le monde du cinéma. En effet, il fait partie d’une grande famille d’acteurs. Il est le frère des acteurs Aliocha et Vadim Schneider. En fait, il accompagnait son père dans les coulisses des théâtres qu’il dirigeait. C’est là qu’il a commencé à faire ses premières expériences dans le doublage. Il a ensuite fait ses premières armes dans le théâtre. En effet, il avait été recruté pour jouer le rôle de Harold, dans la pièce Harold et Maud. Mais hélas, en 2003 il perd son frère Vadim, âgé d’un an et demi de plus que lui. Il aura forcément du mal à s’en remettre. Le destin prendra un chemin curieux lorsque le jeune homme sera embauché pour jouer dans la série dans laquelle son frère décédé jouait. Mais il ne va pas s’arrêter en si bon chemin. Il va enchainer les films. Après des seconds rôles qui ont fait sa réputation d’acteur, il ne tarde pas à très rapidement devenir un acteur de premier plan. Et bien sûr, un César va rapidement récompenser son talent.

Une relation traquée par les paparazzis

Et c’est en 2018, lors du tournage du film « Sybil » de Justine Triet, que le jeune homme va donner la réplique à Virginie Efira, une actrice qui elle aussi a une splendide filmographie et qui cumule les récompenses et le couple va très rapidement se voir en dehors des tournages. Lorsque le public commence à avoir vent de la relation entre les deux acteurs, bien entendu les paparazzis se mettent à surveiller les faits et gestes du couple. Des photos paraissent rapidement dans la presse. Or le couple essaye d’être discret. Mais il est impossible ou presque pour deux acteurs connus de ne pas se faire traquer par la presse people. Cela fait malheureusement partie de la notoriété, même si cela peut être très désagréable. En fait, cela oblige les célébrités à toujours faire très attention à leurs moindres faits et gestes lorsqu’ils sont en public et cela peut être plus que déplaisant.

Niels Schneider ne supportait pas les photographes

En fait, le jeune homme raconte qu’en fait le couple avait été vu ensemble et qu’une photo avait été prise à leur insu. L’homme a donc été très choqué de voir que cette photo faisait la couverture des magazines people. Il a expliqué que cela le rendait fou de rage car il estimait que cette partie là de sa vie lui appartenait, à lui et à sa compagne. En définitive, Virginie Efira elle, avait davantage l’habitude des débordements de la presse people et a réussi , avec le temps, à faire en sorte que le jeune acteur prenne du recul vis à vis de cette situation. Et il est vrai qu’aujourd’hui cela va mieux de ce coté. Il a clairement expliqué qu’il sait aujourd’hui qu’il ne peut pas lutter contre cet aspect de son métier.