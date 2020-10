Nicolas Sarkozy revient en politique ? Voici l’avis légèrement positif de Carla Bruni

Nous savons que Rachida Dati souhaite clairement se présenter comme elle a pu le préciser sur les réseaux sociaux. De ce fait, tous les retours sont possibles et la voie semble ouverte. En effet, le mandat d’Emmanuel Macron est souvent décrit comme désastreux, il y a donc de grandes chances pour qu’il ne soit pas élu. Il faudra toutefois attendre les prochains mois pour savoir s’il se présente et pour réaliser un bilan de la crise sanitaire et économique. En ce qui concerne Nicolas Sarkozy, sa femme, Carla Bruni a fait quelques confidences à Vogue Paris.

Carla Bruni ne regrette pas l’époque de l’Élysée

La chanteuse a sans doute apprécié cette époque puisqu’elle révèle qu’elle a pu croiser de nombreuses personnes. Dans cet entretien proposé pour la sortie de son album, elle n’hésite pas à préciser que ce fut l’un des moments les plus sympathiques de toute sa vie. En parallèle, de nombreuses spéculations alimentent la presse puisque Nicolas Sarkozy pourrait revenir en politique et certains espèrent qu’il pourrait se présenter aux élections de 2022.

La cour d'appel de Paris a rejeté l'essentiel des recours déposés par le camp de Nicolas Sarkozy qui contestait l'enquête sur des soupçons de financement libyen de sa campagne présidentielle de 2007, a-t-on appris de sources concordantes #AFP pic.twitter.com/jqiyGdIXly — Agence France-Presse (@afpfr) September 24, 2020

Elle explique dans cette interview que son mari a sans doute l’envie de redevenir président de la République .

. Toutefois, la chanteuse ne voudrait pas qu’il retourne à ce poste.

A plusieurs reprises, l’ancien chef de l’État a pu balayer d’un revers de la main cette éventualité.

De ce fait, Carla Bruni estime qu’il peut y avoir un petit retour de son mari dans la course aux présidentielles, mais le principal intéressé évince toutes les rumeurs puisqu’il a toujours démenti. Dans tous les cas, il faudra encore patienter quelques mois pour connaître le nom des potentiels candidats.

Carla Bruni évoque le rôle du président

Elle estime que, dans le milieu politique, certains sont clairement assoiffés par le pouvoir et ils peuvent rapidement sortir du droit chemin. Carla Bruni a tout de même été stupéfaite par rapport au pouvoir que le président peut avoir. Comme elle a été observatrice pendant plusieurs années, elle a clairement constaté qu’il détenait à la fois le pouvoir politique, mais également institutionnel. Toutefois, elle a aussi évoqué les forces contraires qui empêchent le chef de l’État d’agir et elle précise que ces forces peuvent paralyser.

Carla Bruni : Son avis sur un possible retour politique de Nicolas Sarkozy https://t.co/BjX3v86XIH pic.twitter.com/WkbDXbI2HN — Purepeople.com (@purepeople) September 30, 2020

De ce fait, la présidence de la République est intéressante pour un homme qui a une véritable soif de conquête et qui est très combatif selon Nicolas Sarkozy. Vous comprenez alors que le mandat de ce dernier n’a apparemment pas été de tour repos puisqu’il a dû sans doute se battre pour que ses volontés soient prises en compte.