Nicolas Bedos soutenu par François Damiens et Vincent Lindon après sa publication

Depuis quelques jours, les internautes se déchaînent sur les propos de Nicolas Bedos. A-t-il raison ou a-t-il tort ? Ce sont les questions qui ont massivement été partagées sur les réseaux sociaux. Toutefois, nous apprenons grâce à Quotidien diffusé sur TMC que deux soutiens sont au rendez-vous à savoir François Damiens et Vincent Lindon.

Nicolas Bedos n’a pas forcément tort selon eux

Pour François Damiens, il suffit d’utiliser une phrase de Jacques Brel pour comprendre que le fils de Guy Bedos n’a pas totalement tort avec ses propos. En ce qui concerne Vincent Lindon, il n’est pas en accord avec lui sur la forme, mais il aurait tendance à le rejoindre sur le fond.

#VincentLindon refuse de cracher sur le gouvernement: "Dieu sait que je suis critique mais on est dans un pays, formidable, il y a des enveloppes pr le cinéma, il y a des enveloppes pour la culture, il y a des enveloppes pour l'automobile. Les 84% de #chomage partiel"#franceinter pic.twitter.com/5DsvD7myz5 — de Cabarrus Thierry (@tcabarrus) September 23, 2020

Pour Vincent Lindon, il faudrait utiliser cette phrase « quitte à mourir pour vivre » si plusieurs personnes ont été sauvées .

. La situation sur les réseaux sociaux a toutefois pris une ampleur conséquente ces derniers jours.

Pour l’acteur, le web a tendance à s’enflammer et il estime que les personnes susceptibles de trouvent cela ridicule ont tort.

De nombreuses stars du petit écran ou des salles obscures font le choix de ne pas suivre les réseaux sociaux ou de développer un compte. En effet, les phrases peuvent être piochées pour alimenter des articles et elles sont ainsi sorties de leur contexte. Par conséquent, si une personne voulait dire quelque chose de précis, une polémique peut voir le jour à cause de propos détournés. Dans tous les cas, Nicolas Bedos a-t-il raison ou tort ? Chacun pourra notamment trouver une réponse à cette question et obtenir une vision globale de cette affaire.

Propos chocs de Nicolas Bedos : Vincent Lindon et François Damiens trouvent "qu'il n'a pas complètement tort" https://t.co/pnyJXTUXHT pic.twitter.com/2IEEiAQc73 — Tele-Loisirs.fr (@TeleLoisirs) September 25, 2020

N’oublions pas que le coronavirus est une maladie mortelle et qu’elle touche surtout les personnes âgées, mais tous les profils sont visés même les enfants et les adolescents.