Nicolas Bedos : son conseil pour le coronavirus ne passe pas du tout, il appelle à « tomber malade »

Le 24 septembre, Nicolas Bedos a dévoilé un texte assez spécial qui n’a pas forcément été compris par tout le monde. En effet, les réactions ont été clairement violentes notamment sur les réseaux sociaux. Il est devenu en l’espace de quelques secondes la risée du web.

Nicolas Bedos estime qu’il faut tout arrêter

Sur Instagram, Nicolas Bedos a donc précisé qu’il fallait tout arrêter à savoir le port des masques, la distanciation sociale, et même les confinements. L’humoriste révèle que les Français doivent se transformer en cluster et ils invitent finalement tout le monde à tomber malade.

Le conseil de Nicolas Bedos n’a pas reçu les éloges qu’il espérait sans doute, le comédien estime qu’il faut vivre quitte à mourir .

. Il révèle que les plus âgés ont besoin de tendresse et non des précautions.

Pour les internautes, Nicolas Bedos est taclé de tous les côtés, car il est décrit comme irresponsable avec ses « conseils ».

Le message a été partagé notamment par Laurent Ruquier, mais il est peut-être le seul à avoir apprécié le contenu. Les internautes qui sont frappés de plein fouet par les restrictions notamment à Marseille et en Guadeloupe estiment que Nicolas Bedos devrait finalement se taire et se concentrer sur sa carrière. Pour les internautes susceptibles de le suivre, l’acteur est finalement égoïste et il ne pense pas aux personnes âgées qui sont les plus vulnérables face à la maladie.

Il y a de grandes chances pour que le texte dévoilé sur les réseaux fasse un terrible bruit. Il estime qu’il faut arrêter d’arrêter, il faut vivre, aimer et même si on a de la fièvre, on peut quand même avancer. Certains internautes qui apprécient leur talent n’ont pas forcément compris les raisons du fils Bedos qui s’attire alors les foudres du Web.