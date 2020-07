Nicki Minaj sa grossesse avec une série de photos très osées ! Elle fait le buzz !

Si la chanteuse américaine fait généralement parler, c’est pour ses nouvelles chansons, ses clashs avec d’autres célébrités, ou ses tenues excentriques qui ne laissent généralement que peu de place à l’imagination. Mais aujourd’hui, c’est pour une toute autre raison que la jeune femme est en Tendance sur Twitter : elle a annoncé sa grossesse, confirmant ainsi certaines rumeurs persistantes.

Des photos déjà aimées des millions de fois !

Comme une image vaut mieux que mille mots, Niki Minaj a décidé d’en offrir quatre aux internautes. Fidèle à elle-même, c’est en oubliant toute sobriété qu’elle a choisi d’annoncer la belle nouvelle. Dans la première photo, déjà likée plus de 7,5 millions de fois sur Instagram, nous découvrons la chanteuse affublée de cheveux jaunes pétards. Elle porte un bikini customisé où apparaît notamment une sucette pour bébé.

Elle tient son ventre déjà bien arrondi et arbore un beau sourire. Toujours très féminine et sexy, elle n’oublie pas ses talons aiguilles. Enceinte oui, mais toujours sexy.

Les autres photographies sont fidèle à l’image que se donne Nicki Minaj : tenues excentriques, cheveux colorés, poses sexy et sensuelle… Rien n’est laissé au hasard, la rappeuse ne compte pas mettre de côté son image de beauté sulfureuse.

Une dernière photo qui reprend une iconographie religieuse

La dernière photo publiée par la rappeuse est sans doute la plus travaillée. On la découvre entourée de verdure (dans ce qui pourrait être le jardin d’Eden), alors qu’un halo de lumière multicolore l’entoure. Elle porte une tunique blanche et longue et tient son ventre fermement. L’iconographie religieuse est évidente, appuyée d’autant plus par la légende écrite par Nicki Minaj : « Et finalement, la Vierge Marie, par David La Chapelle« .

Nicki Minaj prend donc les traits de la vierge la plus connue de l’Histoire, celle qui a mis au monde Jésus. Cette photo n’a pas manqué de faire hurler certaines personnes qui crient au blasphème. Mais que Nicki Minaj se rassure : ses fans sont comblés et elle s’est rapidement retrouvée en Tendance Monde sur Twitter suite à cette belle annonce.

Une vidéo datant de trois ans prophétique ?

Certains personnes ont vraisemblablement une bonne mémoire. Ils ont retrouvé une vidéo datant de trois ans où Nicki Minaj était invitée sur le plateau du Ellen Degeneres Show. Ellen, la présentatrice, plaisante avec Nicki Minaj sur ses envies d’avoir des enfants. Et celle-ci répond que ce n’est pas d’actualité actuellement, mais qu’elle souhaite être enceinte d’ici trois ans. Et trois ans plus tard, Nicki Minaj réalise son rêve.

We gotta find her @NICKIMINAJ

Nicki has been speaking her baby into existence for years 😭😭😭😍😍😍😍😍love to see it

pic.twitter.com/UFKYwBMXz9 — Your Troublesome Bae (@queeninghere) July 20, 2020

Nicki Minaj s’est faite avorter plus jeune

La rumeur a circulé pendant des mois, et c’est en chanson que la chanteuse a décidé de répondre. Dans Autobiography, elle révèle s’être fait avorter lorsqu’elle était adolescente. Elle avait écrit cette chanson en pensant que personne ne l’entendrait jamais, puisqu’elle n’était à l’époque pas aussi célèbre qu’aujourd’hui. En 2015, elle révélait au magazine Rolling Stone qu’elle serait hantée toute sa vie par cette décision, mais qu’elle n’était qu’une adolescente. « J’ai cru que j’allais mourir » explique-t-elle. « C’est la chose la plus dure que j’ai jamais faite« .

La jeune femme explique qu’elle souhaitait voir sa carrière décoller avant d’envisager avoir des enfants : c’est désormais chose faite. Cette année, elle a par deux fois atteint les sommets du Billboard Hot 100, d’abord en duo avec Doja Cat (le remix de Say So) puis avec 6ix9ine (TROLLZ).

Nicki Minaj en couple avec un criminel new-yorkais

Le père de l’enfant est le mari de Nicki Minaj, Kenneth Petty. La jeune femme a grandi avec celui qui deviendra un criminel, mais qu’elle épousera le 21 octobre 2019. Après plusieurs relations médiatisées qui se sont toutes terminées, elle semble enfin avoir trouvé le grand amour. Et le bébé est une bien belle manière de montrer la réussite de leur couple.

On souhaite en tout cas beaucoup de bonheur à la rappeuse dont l’année 2020 restera sans doute l’une des plus mémorable, autant sur le plan personnel que professionnel. A 37 ans, elle semble en tout cas plus épanouie que jamais, et c’est sans doute avec une immense fierté qu’elle a publié ses photos qui ont tant fait parler depuis leur publication.