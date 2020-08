Nicki Minaj révèle le sexe de son bébé sans le savoir ? Les internautes sont sûrs d’eux !

Nicki Minaj a surpris ses fans en révélant sur le réseau social être Instagram être enceinte. Grâce à plusieurs clichés très esthétique, la rappeuse a dévoilé son ventre arrondi par plusieurs mois de grossesse. Elle n’a cependant pas décidé de mettre de côté son physique avantageux et s’affiche toujours aussi sexy, avec les habituels talons aiguilles qui sont toujours bien présents.

Mais la grande question qui trotte dans l’esprit des fans dès qu’une célébrité annonce sa grossesse est bien celle du sexe du futur enfant. Et les fans de la chanteuse sont persuadés que celle-ci a annoncé la nouvelle sans le réaliser, en dévoilant les habits que porteront son futur enfant.

Des vêtements Burberry offerts pour le futur enfant

Sur Instagram, la rappeuse a dévoilé en story le beau cadeau que lui a offert le styliste Riccardo Tisci. Il lui a fait parvenir des vêtements pour enfant signés Burberry. Or, lorsque vous allez sur le site pour découvrir ces vêtements, ceux-ci sont listés dans la catégorie » Garçons « . Il ne s’agit pas de vêtements unisexes, comme la marque peut en faire beaucoup.

Pour les fans de la chanteuse, il est donc évident qu’elle attend un petit garçon et que le styliste avait été tenu au courant avant de lui envoyer ces jolis cadeaux. Nicki Minaj n’a pour le moment pas fait d’annonce officielle mais on compte sur elle pour vite annoncer la belle nouvelle, peut-être encore une fois sur Instagram.

La grossesse de la chanteuse booste ses ventes

En annonçant sa grossesse, Nicki Minaj a fait un véritable buzz. D’abord, elle a battu ses propres records sur Instagram de photos les plus aimées. Suivie par plus de 120 millions de fans sur le réseau social, elle a pour la première fois passé la barre symbolique des 10 millions de likes pour une photo. Il s’agit de la première qu’elle a posté pour annoncer sa grossesse.

De plus, son album Pink Friday, sorti en 2010, a vu ses ventes exploser aux États-Unis suite à cette belle annonce. L’album a écoulé 6 000 exemplaires en une semaine, soit une augmentation incroyable de 91%.

Elle s’apprête également à sortir un nouveau tube intitulé Move Ya Hips. Mais elle ne sera pas seule, il s’agit d’une collaboration avec ASAP Ferg et Madeintyo. Si la musique parvient à atteindre la première place du Billboard Hot 100 (classement référence outre-Atlantique) ce sera la troisième fois pour la rappeuse cette année, après ses duos avec Doja Cat et 6ix9ine.

Une pause attendue dans sa carrière

La rappeuse avait fait peur à ses fans en annonçant une prochaine retraite il y a plusieurs semaines. Mais elle semble avoir changé ses plans tant elle enchaîne les tubes ces derniers mois. En revanche, avec cette grossesse, elle va très certainement ralentir le rythme pour s’occuper pleinement de son nouveau rôle de maman. Elle avait d’ailleurs confié au magazine Billboard ses possibles envies de freiner un tant soit peu sa carrière :

» J’adore la musique et interagir avec mes fans. Je ne me vois pas disparaître complètement… Mais je veux m’ouvrir à d’autres opportunités et possibilités que me donne la vie. Je pense que c’est importante de devenir une femme hors de cette industrie et je veux être certaine d’être une bonne personne avant tout « .

Ses fans devront s’attendre à ce qu’elle soit moins présente sur la scène musicale dans les mois à venir. Mais qu’ils se rassurent, elle ne sera pas la première chanteuse enceinte à revenir sur le devant de la scène. Sa grande rivale, la rappeuse Cardi B, a d’ailleurs commencé sa carrière alors qu’elle était déjà maman. Celle-ci pourra cependant profiter de l’absence de Nicki Minaj pour tenter d’assoir sa domination dans les charts.

En attendant, on vous rappelle qu’aucune officialisation sur le sexe de l’enfant de Nicki Minaj n’a pour le moment été faite et qu’il s’agit de simples spéculations. On vous tiendra évidemment au courant dès qu’elle annoncera la grande nouvelle. A vous d’essayer de savoir comment elle s’y prendra mais, connaissant la rappeuse, cela risque fort d’être très extravagant.