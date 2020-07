Nick Cordero est mort : sa femme publie un témoignage bouleversant sur son combat contre le coronavirus

Comme on vous l’annonçait précédemment, Nick Cordero, l’acteur canadien de 41 ans est hospitalisé depuis plusieurs semaines après avoir été infecté par le coronavirus.

Malgré son jeune âge, l’acteur de New York Unité Spécial a contracté une forme sévère du virus et cela fait plusieurs semaines qu’il est dans un état critique. Après avoir été amputé de la jambe droite, le comédien a dû être placé dans un coma artificiel pour que ses poumons puissent récupérer.

Pour avoir des nouvelles de Nick, ses fans peuvent compter sur sa femme, Amanda Kloots. En effet, la célèbre Instagrammeuse fitness prend régulièrement la parole sur ses réseaux sociaux pour tenir ses abonnés au courant de la situation.

Depuis plusieurs semaines, le jeune papa se bat pour survivre et revoir un jour, sa femme et son fils. Aujourd’hui, il semblerait enfin aller mieux et il commence à montrer des signes encourageants.

Pour l’occasion, et pour donner un peu d’espoir à tous les fans de l’acteur, Amanda Kloots vient de publier une lettre touchante sur Instagram :

Cher Nick, tu me manques tellement. Parfois, tout cela ne semble même pas réel. Parfois, j’ai l’impression que tu es juste en train de faire un travail et que tu vas franchir la porte à tout moment. Mon mari me manque. Il me manque de te tenir la main. Nos dîners de gnocchis me manquent. Il me manque de regarder la télévision avec toi la nuit et de toujours m’endormir sur tes genoux en cinq minutes. Je m’ennuie de rire avec toi. Je m’ennuie de te voir avec Elvis. J’ai hâte de te revoir à la maison ».