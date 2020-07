Nick Cordero amputé : « il est si faible qu’il ne peut pas fermer la bouche », nous confie sa femme

Nick Cordero s’est réveillé après un coma provoqué par des médicaments afin de pouvoir le soigner après que ce dernier ait contracté le Covid-19.

Selon sa femme : « C’est un vrai super-héros ».

« Il est bien là et tout se présente bien », a déclaré Amanda Kloots, la femme de Nick Cordero.

Nick Cordero s’est réveillé de son coma d’origine médicale, selon la femme de la star de Broadway, Amanda Kloots.

Dans une vidéo partagée en storie Instagram, ce mardi, Amanda Kloots a révélé que son mari, âgé de 41 ans, est bien conscient après avoir passé plus d’un mois en soins intensifs pour des complications dues au coronavirus.

« Nick, Dada, est réveillé ! Yay ! », a-t-elle déclaré dans une vidéo mettant en scène leur fils de 11 mois, Elvis Eduardo. « Dada est réveillé. »

« J’ai demandé au médecin aujourd’hui : « Peut-on dire qu’il est réveillé ? Il est réveillé« , a-t-elle poursuivi, affirmant que Nick Cordero est encore au tout début du processus de guérison. « C’est juste que Nick est si faible en ce moment que même ouvrir et fermer les yeux lui prend toute son énergie. C’est Dada qui l’a fait ! »

Amanda Kloots a également partagé une note écrite sur Instagram, en s’exclamant : « Nick est réveillé ! Il est extrêmement faible, si faible qu’il ne peut pas fermer la bouche ».

« Mais il suit des ordres, ce qui signifie que son état mental revient ; c’est un long chemin, un très long chemin. Nous sommes en route vers #coderocky« , a-t-elle ajouté, en se référant au terme utilisé par les travailleurs de la santé pour décrire les patients atteints de coronavirus qui se rétablissent complètement.

Dans une vidéo d’Instagram Live, diffusée le même jour, Amanda Kloots a expliqué que la thérapie physique « l’aidera vraiment à se rétablir ». Pour rappel, Nick Cordero a été amputé de la jambe droite à cause de complications dues à un coronavirus.

« Mais c’est un vrai super-héros. Je veux dire, nous venons de très loin« , a-t-elle dit à propos de son mari. « Il est bien là et tout va bien. »

Nick Cordero lutte contre le Covid-19 : l’acteur a dû être amputé

Alors que Nick Cordero vient tout juste de sortir d’un coma d’origine médicale et lutte toujours pour sa vie contre le coronavirus, sa femme Amanda Kloots semble donc plus optimiste que jamais. Pour rappel, Nick Cordero avait dû subir une opération pour amputer sa jambe droite.

« Il en est arrivé à un point où, honnêtement, c’était la vie ou la jambe, et nous avons dû choisir la vie », avait déclaré à ce propos Amanda Kloots dans l’émission Today, deux jours après l’opération au Cedars Sinai Medical Center de Los Angeles. « Je choisis la vie. »

Nick Cordero, 41 ans, a été amputé de sa jambe après avoir lutté contre des caillots sanguins alors qu’il était sous respirateur et sous ECMO, une machine qui oxygène le sang et aide à soutenir le cœur et les poumons.

« Ils lui ont mis la machine ECMO pour lui sauver la vie« , a déclaré Amanda. « C’était littéralement pour lui sauver la vie, et c’est ce qui s’est passé, Dieu merci. Et parfois, les répercussions de l’installation de cette machine peuvent causer des problèmes sanguins, et c’est ce qui s’est passé avec sa jambe ».

Les fans de Nick Cordero ont pu l’apercevoir grâce à ses rôles récurrents dans les séries Blue Bloods (en tant que mafieux Victor Lugo), et Law & Order : Special Victims Unit. Nick Cordero est aussi un acteur de Broadway, nominé pour un Tony Award. Plus récemment, il a joué dans une production de la comédie musicale « Rock of Ages » à Hollywood, durant l’hiver.

Le 30 mars 2020, Nick a été transporté d’urgence en soins intensifs, après avoir été diagnostiqué avec le COVID-19. Deux jours plus tard, il a été plongé dans un coma d’origine médicale.

Amanda Kloots, une ancienne danseuse de Broadway et formatrice de Radio City Rockette, est restée à la maison pour s’occuper de leur fils de 10 mois, Elvis, et pour tenir ses amis et ses fans informés de l’état de Nick par le biais de messages, de vidéos et de stories sur Instagram.

Après avoir fait savoir que Nick Cordero devait être amputé, Amanda Kloots avait publié un post Instagram indiquant que l’opération de sa jambe avait réussi.

« Je viens de recevoir un appel du chirurgien. Il a réussi l’opération, qui est très importante car son corps est manifestement très faible« , a-t-elle déclaré. « Ils l’emmènent … pour qu’il se rétablisse et se repose pour le reste de la nuit. Donc, avec un peu de chance, il va se détendre et se reposer. Mais, bonne nouvelle. »