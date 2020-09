Nick Cordero entre la vie et la mort : sa femme donne de ses nouvelles

Le nouveau coronavirus continue de faire de nombreuses victimes dans le monde, anonymes comme célèbres. Même après que des mesures de confinement aient été adoptées dans plusieurs pays, dont la France, des centaines de personnes continuent à être infectées chaque jour dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Le chanteur Nick Cordero fait malheureusement partie des patients atteints par le coronavirus et ayant dû être transféré à l’hôpital, en soins intensifs. Alors qu’il se trouve dans une situation alarmante, sa femme, Amanda Kloots, a tenu à donner de ses nouvelles aux fans.

Depuis plusieurs jours déjà, le chanteur Nick Cordero se trouve hospitalisé suite à une infection pulmonaire engendrée par le nouveau coronavirus, dont la pandémie est désormais mondiale. D’après les dernières informations connues, l’état de santé du chanteur Nick Cordero est vraiment critique et lui demande beaucoup de courage pour lutter contre la maladie. Pour tenter de rassurer un peu le public, son épouse, Amanda Kloots, s’apprête dans les heures qui viennent à donner des nouvelles de la star via FaceTime. Essayant de redonner de l’espoir à tous, la jeune femme a annoncé sur son compte Instagram qu’elle s’exprimerait prochainement au sujet de la santé de son mari, Nick Cordero, qui lutte actuellement pour sa vie.

Nick Cordero en soins intensifs à cause du Covid-19 : un combat difficile pour vaincre la maladie

Suite à l’annonce de l’hospitalisation de Nick Cordero, sa femme, Amanda Kloots, habituée à donner des nouvelles du chanteur sur les réseaux sociaux, a tenu à continuer à informer les fans. Celle qui est danseuse de profession a publié une story Instagram pour faire savoir que son mari allait bien : « Il se bat et il s’en sort bien », a-t-elle assuré.

Bien que Nick Cordero soit actuellement inconscient et placé en soins intensifs, Amanda ne veut pas perdre espoir quant au futur rétablissement de son mari.

« J’ai pu le voir en train de se battre et c’était très spécial. Aujourd’hui et plus que jamais, il a besoin de nos prières. Je lui ai dit de continuer à se battre, de rester fort, car je sais qu’il en est capable », a ainsi expliqué la jeune femme, déterminée à voir son époux guérir rapidement.

« Il m’a appelé. Il m’a dit : Je t’aime. Ils ont décidé de me mettre sous respirateur artificiel, je vais être inconscient et je ne sais pas quand je vais me réveiller, ni quand je vais pouvoir te parler de nouveau », a expliqué Amanda Kloots sur les réseaux sociaux.

L’épouse du chanteur de Nick Cordero a aussi tenu à demander à ses fans de prier pour ce dernier, afin de lui faire parvenir la force nécessaire pour lutter contre le coronavirus. « Mon monde entier s’est arrêté. S’il vous plaît, priez pour mon mari. Guerriers de prière, cercles de prière, tout ce que vous avez. Energie, méditation, pensée positive. Il se bat pour sa vie en ce moment. Elvis et moi avons besoin de vous, Nick Cordero. Il est temps de se battre, papa ».