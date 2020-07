Nick Cordero est décédé des suites du coronavirus, les hommages se multiplient

Nick Cordero, l’acteur connu pour ses rôles dans Blue Boods et New York Unité Spéciale se bat contre le coronavirus depuis plusieurs semaines. Les nouvelles données par sa femme, Amanda Kloots, sont préoccupantes...

L’acteur canadien de 41 ans qui est hospitalisé à Los Angeles, est dans un état critique après avoir contracté le Covid-19 comme des centaines de milliers de personnes aux États-Unis.

Sa compagne et Instagrameuse fitness, Amanda Kloots, donne à ses fans des nouvelles qui ne sont pas rassurantes sur son état de santé…

MAJ (6 Juillet 2020) : Décès de Nick Cordero à l’âge de 41 ans

Il luttait depuis de nombreuses semaines face au Covid 19, mais nous apprenons une triste nouvelle ce 6 juillet. En effet, son épouse a partagé un message bouleversant afin d’annoncer le décès de Nick Cordero. L’information a rapidement été relayée sur les réseaux sociaux et les annonces ont été nombreuses. C’est Amanda Kloots qui a révélé ce drame sur Instagram.

Dieu a un autre ange dans le ciel maintenant. Mon mari chéri est décédé ce matin. Il laisse derrière lui une femme et surtout un enfant prénommé Elvis qui est âgé seulement d’un an.

Nick Cordero : plongé dans le coma, il se bat pour sa vie

Admis en soin intensif depuis le 31 mars dernier, Nick Cordero est sévèrement infecté par le Covid-19.

En effet, suite à des problèmes de coagulation, il a dû être amputé de la jambe droite le 16 avril et actuellement, ses jours sont en danger.

Même si elle ne peut pas elle-même lui rendre visite, son épouse, essaye de relayer via ses réseaux sociaux les informations données par les médecins sur l’état de santé de son mari.

Elle a confié hier, mardi 28 avril « il lutte pour sa vie actuellement » au site d’informations Buzzfeed.

À son arrivée à l’hôpital, la star de Broadway présentait des fortes difficultés respiratoires conduisant les docteurs à poser, dans un premier temps, un diagnostic de pneumonie. Après trois tests, il avait finalement été déclaré positif au Covid-19.

Nick Cordero : sa femme donne des nouvelles inquiétantes

À ses fans, sa femme s’est exprimée dans sa dernière Story Instagram : « hé tout le monde, juste une brève mise à jour de Nick, nous avons eu une journée un peu difficile hier. Nick a fini par avoir une infection dans ses poumons qui est entrée dans son sang, alors il est entré dans un petit choc septique« .

Elle explique ensuite : « la cause de cela était une infection dans ses poumons, alors ils sont entrés et ont complètement nettoyé ses poumons, ce qui était génial. Ils lui ont donné des médicaments contre l’hypertension pour l’aider à remonter« .

Comme vous pouvez le lire, les nouvelles ne sont pas rassurantes et son époux est toujours plongé dans le coma. À ce sujet, Amanda Kloots s’exprime : « Malheureusement, ils (les médecins) ne sont pas en mesure de retirer le ventilateur aujourd’hui et d’y mettre le tube de trachée parce que tôt ce matin, il a eu de la fièvre qui a fait baisser légèrement sa tension artérielle. »

L’acteur qui est depuis près d’un mois hospitalisé en unité de soins intensifs a également été placé sous pacemaker pour lutter contre les battements irréguliers de son cœur.

Néanmoins, sa femme essaye d’être rassurante pour ses fans : « Nous pensons que le virus est hors de son système et maintenant nous nous contentons de récupérer et de récupérer son corps de toutes les répercussions du virus ». Heureusement, Nick Cordero et sa femme, ont une grande communauté sur les réseaux sociaux pour les soutenir. Ces derniers ont lancé un challenge, avec le #wakeupnick !

Même si le combat n’est pas encore gagné pour l’acteur Canadien, nous sommes de tout cœur avec sa femme et nous souhaitons à Nick Cordero de guérir rapidement. Comme vous pouvez le voir, ce nouveau virus n’épargne personne et de nombreuses célébrités ont également perdu des proches à cause du Covid-19.