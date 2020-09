Nick Cordero amputé à cause du Covid-19 : l’émouvant message de sa femme

L’acteur Nick Cordero, nominé aux Tony Awards, a été amputé de la jambe droite après avoir souffert de complications dues au coronavirus, explique sa femme.

Sur son compte Instagram, Amanda Kloots, l’épouse de Nick Cordero, a rapporté samedi dernier que celui-ci « est sorti vivant de l’opération et se dirige vers sa chambre pour se reposer et récupérer ».

Nick Cordero avait été traité avec des anticoagulants pour aider à la coagulation dans sa jambe, mais ses médecins ont dû arrêter le traitement parce qu’il provoquait des hémorragies internes.

« Nous avons arrêté les anticoagulants, mais cela allait à nouveau provoquer une coagulation dans la jambe droite, donc la jambe droite sera amputée aujourd’hui », a fait savoir samedi dernier Amanda Kloots.

Nick Cordero est entré en soins intensifs au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles le 31 mars dernier. Il était sous respirateur et inconscient après avoir contracté le COVID-19.

Sa femme lui a envoyé des vidéos quotidiennes d’elle et de leur fils de 10 mois, Elvis, afin qu’il puisse les voir à son réveil, et a exhorté ses amis et ses fans à participer à un chant quotidien. Une collecte de fonds GoFundMe a permis de récolter plus de 200 000 dollars.

Nick Cordero est connu pour avoir joué un soldat de la mafia, en 2014, dans l’adaptation cinématographique de « Bullets Over Broadway » de Woody Allen à Broadway en 1994, pour laquelle il a reçu une nomination aux Tony pour le meilleur acteur dans une comédie musicale. Il a déménagé à Los Angeles pour jouer dans « Rock of Ages ». Marié à Amanda Kloots, il est le papa d’un petit Elvis.

Le comédien Nick Cordero est également connu pour avoir campé le rôle menaçant du mari Earl en face de sa femme dont il est séparé, joué par Jessie Mueller, dans « Waitress » à Broadway. L’acteur a aussi interprété le rôle de Sonny dans « A Bronx Tale », de Chazz Palminteri.

Sur le petit écran, Nick Cordero est apparu dans plusieurs épisodes de « Blue Bloods » et « Law & Order » : Special Victims Unit » ainsi que « Lilyhammer ». Il a également obtenu un rôle dans le film « Going in Style ».

Le virus du Covid-19 n’a également pas épargné d’autres acteurs de Broadway, notamment les comédiens Danny Burstein, Brian Stokes Mitchell, Gavin Creel, Aaron Tveit et Laura Bell Bundy ainsi que le compositeur David Bryan. Il a également malheureusement coûté la vie au dramaturge Terrence McNally, lauréat du prix Tony.

Amanda Kloots, l’épouse de Nick Cordero, lui délivre un émouvant message après son amputation

Le 16 avril dernier, Nick Cordero a donc dû être amputé d’une jambe. Son épouse, Amanda Kloots, qui donne régulièrement de ses nouvelles sur son compte Instagram, lui a délivré un message de soutien émouvant.

La jeune maman a publié une magnifique vidéo de leur mariage récent, montrant le couple danser ensemble sur le standard de jazz « It had to be you », avant d’échanger un baiser passionné. En légende, Amanda Kloots a écrit : « J’aime danser avec toi Nick Cordero, et nous danserons à nouveau ensemble ! »

Un message plein d’espoir relayé par de nombreux internautes sur la Toile. Tous éspèrent désormais que Nick Cordero se réveille prochainement du coma dans lequel il a été plongé, afin de revenir aux côtés de son épouse et de leur petit garçon, Elvis.