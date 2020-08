Neymar en larmes : moqué et taclé après sa prestation au PSG

Où est Neymar ? Le joueur du PSG semblait totalement absent lors de la rencontre face au Bayern malgré une très belle frappe qui aurait pu donner l’avantage à l’équipe. Les choix de Mbappé ont aussi été critiqués, car pourquoi réalise-t-il une passe alors qu’il aurait pu tirer ? Le PSG paie donc des fortunes des joueurs pour, finalement, une bonne dose de déception. Ces quelques phrases résument tous les avis négatifs présents sur le web alors que le Bayern s’est offert une victoire 1/0. Neymar est donc critiqué notamment après sa crise de larmes.

La tristesse de Neymar est-elle sincère ?

Certains n’accordent aucun crédit à ces larmes, car pour eux, Neymar n’est pas sincère, il surjoue comme sur la pelouse. Il est déjà pointé du doigt à cause de son comportement lors des matchs, des supporters estiment qu’il passe plus de temps couché par terre que debout sur ses jambes. Le 23 août au stade la Luz, lorsque le coup de sifflet final retentit, la victoire est accordée au Bayern, mais les caméras ont rapidement pris pour cible Neymar qui était en larmes.

Neymar a tout de même coûté près de 222 millions d’euros pour une telle prestation lors de la Finale de la Ligue des Champions .

. Certains sont unanimes sur Internet, le PSG aurait clairement pu s’imposer face au Bayern si Neymar et Mbappé avaient été à la hauteur de la rencontre.

La stratégie reposait alors sur l’attaquant, mais Neymar n’a pas su convaincre ce dimanche soir, il se fait aussi remarquer pour ses larmes.

Des internautes n’ont pas hésité à le tacler avec, parfois, une bonne dose de violence notamment en précisant que la perte face au Bayern pouvait être problématique pour son avenir, car il serait désormais bloqué au PSG. D’autres qualifient ses larmes de celles d’un crocodile, mais des internautes ont été touchés par sa tristesse jugée réelle puisque le joueur serait en réalité très émotif. Malheureusement, le PSG a encore manqué le grand rendez-vous, il ne pourra pas soulever le trophée de la Ligue des Champions. Les spécialistes estiment toutefois que le club parisien a pu évoluer ces derniers mois, il a construit quelque chose qui sera bénéfique pour les prochaines années.

L’OM est le seul à obtenir le trophée depuis 1993

Certaines images sur les réseaux sociaux ont pu en faire bondir plus d’un, car les Marseillais ont notamment célébré la défaite de Paris. Vous le savez sans doute même si vous ne suivez pas l’actualité du football, qu’il existe une réelle animosité entre les deux clubs. L’OM et le PSG ne peuvent donc absolument pas collaborer et les supporters se détestent mutuellement. Les vidéos qui ont circulé sur le Web n’ont pas été très appréciés alors que les adeptes du ballon rond se réjouissaient de la victoire du Bayern. Sur son compte Twitter, il a toutefois souhaité sortir du silence notamment pour préciser qu’ils avaient tout tenté et ils ont lutté jusqu’au bout.

Perder faz parte do esporte, tentamos de tudo, lutamos até o final. Obrigado pelo apoio e carinho de cada um de vocês 🙏🏽 e PARABÉNS ao BAYER 👏🏽 — Neymar Jr (@neymarjr) August 23, 2020

Neymar remercie toutefois le soutien que les supporters ont pu apporter au PSG au cours de la compétition également malmenée par le coronavirus. Sur son compte Instagram, il a décidé de partager un verset de la Bible en montrant qu’il avait gardé la foi, il a aussi mené un bon combat. Tous les spectateurs ne sont pas de cet avis, car Neymar a-t-il vraiment tout donné ? Est-il capable d’offrir une meilleure prestation ?