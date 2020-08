Naya Rivera : suite à sa mort, les fans lui rendent un dernier hommage bouleversant !

Les fans de Glee doivent affronter un nouveau deuil. L’actrice Naya Rivera, qui interprétait le personnage culte de Santana Lopez, est tragiquement décédée alors qu’elle profitait d’un après-midi avec son fils sur le lac Piru. Morte en voulant sauver son enfant, son corps aura été retrouvé après plus de cinq jours d’intensives recherches. Ce décès soudain a renforcé l’idée d’une légende urbaine autour de la série, nombre de personnes pensant qu’elle est maudite. Hasard de calendrier, le corps de la jeune maman a été retrouvé sept ans jour pour jour après celui de Cory Monteith, autre star du show (il jouait Finn Hudson), mort d’une overdose de drogues et alcool.

Une série qui a marqué toute une génération

Glee n’est pas uniquement une série musicale qui reprend un concept similaire au film Moulin Rouge, en intégrant des chansons connues dans la narration. C’est également un show qui vise à aider les jeunes à grandir, s’affirmer et accepter leurs différences. Énormément de thèmes très importants ont été abordés et, aussi sérieux puissent-ils être, la série n’a jamais hésité à mettre en avant l’humour comme pour mieux les dédramatiser, les comprendre, les déconstruire et les expliquer.

Ainsi, la série aura aborder le thème du coming-out parfois destructeur, celui de la transition sexuelle, de la boulimie, de la dépression ou du deuil. La volonté est la suivante : que chaque adolescent se reconnaisse dans la série et se libère grâce à elle.

Et ça marche. En plus d’être un succès d’audience, Glee devient un petit phénomène de société, particulièrement plébiscité par la communauté LGBT, heureuse de voir des personnages de premier plan les représenter avec fierté.

Santana Lopez : un personnage emblématique pour les fans

Cela explique sans doute pourquoi le personnage de Santana Lopez, qu’incarnait donc (à la perfection) Naya Rivera a autant marqué les fans. A première vue, la cheerleader bénéficie d’un indéniable capital sympathie de part ses punchlines parfaitement aiguisées et acides et son indéniable sex-appeal.

Mais Santana Lopez est également homosexuelle, folle amoureuse de sa petite-amie Britanny S. Pierce. Elle sera prête à se mettre sa grand-mère à dos, elle dont la religion l’empêche de comprendre et accepter l’homosexualité de sa petite-fille.

Dans les années 2010, il n’était encore pas courant de voir des personnages gay ou lesbiennes en premier plan. Si désormais cela est bien plus répandu (notamment grâce à Netflix), les jeunes femmes et jeunes hommes n’avaient pas beaucoup de protagoniste dans lesquels ils pouvaient se retrouver. Avec Glee, ils ont eu Santana qui affirmait avec force son homosexualité, après être passée par une période de négation que connaissent beaucoup de téléspectateurs.

Les fans rendent hommage à Naya Rivera

Dès l’annonce de la mort de Naya Rivera, les fans de la série se sont exprimés par millions sur les réseaux sociaux, rendant hommage à une femme qui aura marqué pour toujours leur vie. Les acteurs de la série (et pour la plupart amis de Naya Rivera dans la vie de tous les jours) ont également cherché les meilleurs mots pour dépeindre au mieux la jeune femme qu’elle était.

Mais les fans du show veulent faire plus et ne souhaitent pas se contenter de simples tweets, aussi sincères soient-ils. Rapidement, il a été décidé que le 3 août 2020, ils se rendraient au Lac Piru pour rendre un dernier hommage à l’actrice (les comédiens de Glee avaient fait de même le 14 juillet).

Et c’est désormais chose faite. Comme vous pouvez le constater avec les tweets publiés ci-dessous, les fans étaient nombreux à se retrouver aux abords du lac, armés de fleurs, cadeaux, et autres banderoles faites avec amour. C’était une belle occasion pour eux de se retrouver ensemble, entre inconnus, rassemblés autour d’une cause commune. Le lac est désormais indissociable de la comédienne, elle qui aura tragiquement perdue la vie dans un endroit réputé comme possiblement dangereux. Il s’agissait du premier décès depuis plus de dix ans.

The love I will always have for her #NayasFanMemorial pic.twitter.com/2fJMLZw1vX — mia ミ☆ (@MiaTheMost) August 2, 2020