Naya Rivera retrouvée morte : la malédiction de Glee continue

Les fans gardaient espoir. Malgré les faibles chances de voir un épilogue heureux, ils espéraient toujours que Naya Rivera soit vivante. Il n’en sera malheureusement rien. Comme l’avait annoncé le shérif dès le deuxième jour de recherche, l’actrice de Glee s’est noyée. Son corps a été retrouvé dans le lac Piru, et les entretiens avec son fils ont permis d’en savoir plus sur les circonstances de sa mort, sources de nombreuses hypothèses sur les réseaux sociaux.

Naya Rivera est morte en héroïne !

Il n’y a peut-être pas de belle mort, mais il y a des morts héroïques et Naya Rivera entre facilement dans cette catégorie. Comme nous vous l’avions expliqué, la jeune femme se trouvait avec son fils de quatre ans à bord d’un bateau, pour profiter ensemble d’une journée au Lac Piru.

L’hypothèse de la police est la suivante : Naya Rivera et son fils se seraient baignés mais auraient été surpris par le courant du lac (réputé dangeureux). L’actrice aurait trouvé la force de sauver son fils en le mettant en sécurité sur le bateau. Mais exténuée, elle n’aura pas réussi à le rejoindre et se serait noyée dans le lac.

Elle serait ainsi morte pour sauver une vie, celle de son enfant.

7 ans jour pour jour après Cory Monteith !

Si Naya Rivera a disparu depuis plusieurs jours, nous apprenons sa disparition le 13 juillet, un jour important pour les fans de Glee. En effet, c’est le 13 juillet 2013 que le corps sans vie de Cory Monteith (l’interprète de Finn Hudson) avait été retrouvé dans sa chambre d’hôtel. On apprenait qu’il avait succombé à une overdose de drogues et alcool.

Lors de l’épisode hommage au jeune homme dans la série, Naya Rivera avait interprété une chanson au titre étrangement prophétique : If I Die Young (Si je meurs jeune).

Le 13 juillet est ainsi doublement marqué par la tragédie pour les fans de Glee et les proches de deux acteurs. Le casting de la série s’est retrouvé au Lac Piru pour rendre un dernier hommage à leur amie Naya Rivera. Main dans la main, ils ont fait face au lac. La photo a fait le tour des réseaux sociaux et a énormément touché les internautes, qui l’ont partagé en masse.

C’est maintenant confirmé, le corps de Naya Rivera a été retrouvé.. Nos pensées vont à la famille et aux proches. Cette photo d’une partie du casting de Glee lui rendant hommage me fends le cœur pic.twitter.com/5bbydecjY5 — Netflix Universe (@UniverseNetflix) July 13, 2020

Le casting de Glee définitivement maudit ?

La stupéfiante coïncidence de la date à laquelle nous apprenons la mort de Naya Rivera vient renforcer ces rumeurs de malédiction qui planerait autour du casting de Glee. Il ne s’agit pas là de la première légende urbaine autour du milieu cinématographique ou télévisuelle, mais celle-ci est tenace et dure depuis des années.

Il y a d’abord eu, évidemment, la mort tragique de Cory Monteith. Elle a été suivie quelques années plus tard par le suicide de Mark Selling, lui qui s’est pendu pour ne pas avoir à être jugé dans une affaire de pédocriminalité. Et aujourd’hui, celle qui incarnait la tordante Santana s’est noyée, perdant la vie à tout juste 33 ans.

Mais ce n’est pas tout. En 2014, on apprenait également la mort de Matt Bendik, le petit ami de Becca Tobin, l’actrice qui interprétait le personnage de Kitty, le cheerleader. La série a également perdu deux membres de l’équipe technique.

Les fans pleurent la mort de Naya Rivera

Sur les réseaux sociaux, les fans de la série (et / ou de l’actrice) pleurent la disparition de la jeune femme. Plus d’un million de tweets la concernent, les fans disant à quel point elle aura été importante pour eux dans leur développement personnel, eux qui ont grandi avec la série.

Ils pourront se consoler en regardant à nouveau la série. Car si Naya Rivera n’est plus aujourd’hui suite à cette tragique noyade, son personnage Santana Lopez, lui, est immortel. En espérant que nous n’écrirons pas de si tôt un nouvel article concernant le casting de Glee et que cette légende urbaine au sujet d’une possible malédiction ne soit qu’une tragique succession de hasard qui prend fin aujourd’hui.

Toutes nos pensées et prières vont à Naya Rivera, sa famille et ses proches, ainsi qu’à ses fans, très attristés par cette nouvelle.