Naya Rivera : la police privilégie la piste de la noyade, il est possible que le corps ne soit jamais retrouvé

La nouvelle a choqué la toile et les internautes ont été nombreux à exprimer leur inquiétude sur les réseaux sociaux. L’actrice Naya Rivera, connue pour son rôle dans la série Glee (elle y incarnait la tordante et cinglante Santana) est portée disparue depuis plusieurs heures.

Alors qu’elle se trouvait sur un lac avec son fils, celui-ci a été retrouvé indemne sur le bateau. Il aurait indiqué que sa mère est partie nagée, mais qu’elle ne serait jamais revenue après avoir plongé. La police a immédiatement entamé les recherches, et la jeune femme a rapidement été présumée morte par le shérif local.

Un lac traitre qui peut facilement piéger les baigneurs

Plus de 100 personnes ont été mobilisés autour du lac Piru aux États-Unis pour tenter de retrouver Naya Rivera. Si les fans de Glee garde espoir, pour la police, la piste de la noyade est privilégiée. Plus les heures passent, moins les chances de la retrouver en vie sont fortes.

On apprenait que ce lac était en plus traitre, lui qui cache des trous capables d’aspirer les baigneurs. Le shérif pense qu’il est tout à fait probable que l’actrice se soit emmêlée sous l’eau. De ce fait, il est tout à fait possible que le corps ne soit jamais découvert.

Mais cela reste la motivation première des personnes mobilisées : retrouver Naya Rivera, coûte que coûte. « Si le corps s’est emmêlé dans quelque chose sous l’eau, il est possible qu’il ne remonte jamais à la surface. Le but est toujours de ramener le corps de Madame Rivera à sa famille afin qu’elle puisse faire son deuil« .

Son fils retrouvé seul avec un gilet de sauvetage

Trois heures après que sa mère et lui aient loué le bateau, le garçon de quatre ans a été retrouvé endormi sur l’embarcation. Il portait un gilet de sauvetage. Sur Twitter, les internautes se posent beaucoup de questions et beaucoup de théories fusent.

Ils ne comprennent pas pourquoi la jeune femme a laissé son fils seul, et pourquoi elle ne portait pas un gilet de sauvetage. Mais depuis la conférence de presse, ils se font peu à peu à l’idée qu’il est fort probable qu’il s’agisse d’un simple accident, et non pas d’un suicide ou d’une fuite comme cela avait pu être annoncé.

Ils pleurent en tout cas la disparition de leur idole, retweetant en masse la dernière photo qu’elle a publié sur les réseaux sociaux, où nous pouvons justement la voir avec son enfant.

just the two of us pic.twitter.com/wCunAlGJ1B — Naya Rivera (@NayaRivera) July 7, 2020

Glee : une série qui a aidé de nombreuses personnes

Si certains fans se montrent à ce point concernés et touchés par cette situation, c’est parce que la série les a véritablement aidé dans la construction de leur identité.

Il faut dire que Glee prônait l’amour de soi et invitait les personnes qui la regardaient à être tolérantes et à accepter la différence qui fait la richesse de notre monde.

La série mettait en avant des personnes ouvertement homosexuelles, ou d’autres qui vivaient mal leur homosexualité. Elle essayait de mettre en avant – toujours avec beaucoup d’humour – les tourments adolescents, et a de cette manière inspiré beaucoup de jeunes à travers le monde.

Le casting serait maudit

Des légendes urbaines autour du milieu du cinéma et de la télévision, il en existe plusieurs. On dit par exemple du casting de la franchise Poltergeist qu’il serait maudit, du fait de la disparition tragique de beaucoup d’acteurs y ayant participé. Il semblerait qu’il en soit de même pour Glee.

Si la mort de Naya Rivera est officiellement annoncée, elle sera le troisième membre du casting à disparaître dans des conditions tragiques, après l’overdose de Cory Monteith (Finn), et le suicide de Mark Salling (Puckerman).

On espère en tout cas toujours une fin heureuse à ce fait divers mystérieux, même si la récente conférence de presse ne laisse malheureusement que très peu de place à l’espoir. Les fans de Glee pourront se consoler en regardant à nouveau la série. Car si Naya Rivera a peut-être perdu la vie, Santana Lopez est de son côté immortelle.