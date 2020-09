Naya Nivera : une nouvelle information qui pourrait expliquer sa tragique noyade ! Ce serait un accident

Les fans de Glee ont appris avec une immense tristesse le décès d’une des comédiennes de la série télévisée : Naya Rivera, celle qui incarnait le personnage de Santana Lopez, particulièrement appréciée par les amateurs du show. Mais si Santana est désormais immortelle, son interprète a tragiquement perdu la vie, en juillet dernier, après s’être noyée dans un lac où elle passait l’après-midi avec son fils.

Durant les jours qui ont suivi sa disparition, les fans croyaient encore au miracle, bien que les mots du shérif sur place en charge des recherches n’étaient guère encourageants. Six jours après, son corps a été retrouvé sans vie, et les enquêteurs ont tenté de comprendre comment cette femme sportive et en bonne santé avait pu perdre la vie.

Naya Rivera est morte en sauvant son fils

Très rapidement, la piste de la mort accidentelle a été mise en avant par l’équipe du shérif. Une théorie confirmée par le rapport d’autopsie et le témoignage de son jeune fils, qui s’est confié aux enquêteurs. Ils ont finalement conclu que la jeune femme et son enfant ont sans doute été surpris par le courant alors qu’ils se baignaient. L’actrice a réussi à mettre son enfant en sureté sur le bateau, mais aurait tant puisé dans ses forces qu’elle n’aurait pas réussi à l’y rejoindre. Elle aurait disparu sous l’eau quelques instants plus tard, pour ne plus jamais réapparaître.

Et aujourd’hui, outre la force du courant et l’épuisement de Naya Rivera, une révélation nous est faite et pourrait également expliquer ce tragique décès. Le rapport d’enquête fait en effet apparaître certaines précisions concernant l’état de santé de la jeune femme : « La défunte aurait eu des vertiges au point de vomir, mais elle a appris à contrôler les symptômes avec des antihistaminiques« . Ces vertiges étaient parfois si conséquents qu’elle était suivie par l’hôpital Cedars Sinai.

Les acteurs de la série rendent hommage à Naya Rivera

Puisqu’ils ont tourné ensemble dans cette série culte pendant de longues années, un véritable lien existent entre les comédiens de Glee. Et ils n’ont pas manqué de venir rendre un dernier hommage à la jeune femme tragiquement disparue. Le 13 juillet dernier, jour où son corps a été retrouvé, ils se sont rendus au lac Piru, pour célébrer la jeune maman, mais également Cory Monteith, autre acteur star du show télévisé, disparu il y a sept ans, jour pour jour.

La comédienne Heather Morris a notamment fait un hommage qui a énormément ému les internautes. L’actrice joue dans la série Britanny, la petite-amie de Santana qui deviendra sa femme. Les deux comédiennes connaissaient très bien l’importance de leur rôle. Il était encore rare de voir dans une série télévisée grand public des femmes lesbiennes et elles savaient pertinemment que leur interprétation aurait une grande résonance.

Très liées depuis leur rencontre, les deux femmes passaient du temps ensemble, et leurs enfants étaient amis. C’est avec des photos de ceux-ci que la jeune femme a décidé de dire adieu à son amie. Comme elle l’explique, Naya Rivera n’aimait pas se prendre en photo. Et Heather explique que leur amitié n’avait de toute manière pas besoin de preuve. Des mots déchirants, qui viennent du coeur, et qui témoignent de l’immense tristesse de la jeune femme.

Lea Michele dans la tourmente après la mort de sa camarade

Dès l’annonce de la disparition de Naya Rivera, Lea Michele a dû suspendre son compte Twitter et désactiver les commentaires sur ses publications Instagram. La jeune femme s’était retrouvée peu de temps avant dans la tourmente lorsque des acteurs de Glee expliquaient qu’elle avait eu un comportement raciste lors du tournage. Un comportement que la jeune femme n’a pas nié lors de ses excuses publiques, mais qu’elle n’a pas non plus assumé. Tout juste s’est-elle contentée de dire qu’elle ferait tout pour devenir une meilleure personne et inculquer les bonnes valeurs à son enfant (elle était alors enceinte).

Les internautes, déçus par la jeune femme, n’y sont pas allés de main morte lorsqu’ils ont appris la disparition de Naya Rivera. Certains ont même écrits qu’ils auraient préféré voir Lea Michele disparaître plutôt que l’interprète de Santana. Des mots durs, qui ont poussé la jeune femme à s’éloigner des réseaux sociaux.