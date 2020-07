Nathalie Marquay fière de sa fille, elle la félicite sur les réseaux sociaux

Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquay forment un couple emblématique depuis bien des années. L’ancienne Miss France et le présentateur du journal télévisé de 13 heures jouissent d’un capital sympathie indéniable. Jean-Pierre Pernaut a d’ailleurs récemment été élu personnalité préférée des français (ce qui l’a beaucoup touché malgré les polémiques que cette distinction a soulevé) tandis que chaque apparition de sa femme – notamment sur C8 – est toujours très remarquée par les internautes.

Mais si tout le monde savait qu’ils étaient heureux ensemble, beaucoup ignorait qu’ils avaient deux beaux enfants, Lou et Tom, âgés de 17 et 16 ans. La première est devenue célèbre grâce à l’application TikTok et est chaleureusement félicitée aujourd’hui par sa mère sur Instagram.

Lou star de l’application TikTok

Lou Pernaut s’est fait connaître en utilisant l’application TikTok pendant le confinement. Elle s’est inscrite sous son vrai nom, et dès ses premières vidéos, les internautes ont été nombreux à lui demander si elle avait un lien de parenté avec le célèbre présentateur du journal télévisé – le nom Pernaut n’étant finalement pas si répandu que cela.

La jeune lycéenne a répondu par l’affirmative, et n’a finalement pas hésité à filmer son père depuis le confort de leur salon, alors qu’ils étaient confinés et qu’il assurait la présentation de son 13h depuis sa maison.

Dans une vidéo marrante qui a fait le tour des réseaux sociaux, on y voit Jean-Pierre Pernaut surpris par les photos Instagram de sa fille, puisqu’il assure qu’il a du mal à la reconnaître. Grâce à cette vidéo, les deux protagonistes sont sortis gagnants : Lou a gagné une belle notoriété, et Jean-Pierre a vu son capital sympathie (déjà haut) monter en flèche.

Lou et Tom : deux futures star d’Instagram ?

Le compte @gentsidefr n’a pas hésité à faire des deux enfants de Nathalie Marquay et Jean Pierre Pernaut les stars d’une vidéo, durant laquelle ils auront pu notamment imiter leur père, pour le plus grand plaisir des internautes, heureux d’entrevoir leur vie de famille. Tom s’est montré très convainquant, s’amusant des choix de sujets de son père, très attaché à la France rurale qu’il aime mettre en avant dans ses JT.

Tom et Lou peuvent en tout cas se vanter de posséder déjà une forte communauté. Le premier est suivi par plus de 46 000 personnes sur Instagram, tandis que la seconde affiche le joli score de 43 000 followers.

Pour autant, aucun des deux ne souhaitent se lancer dans la carrière d’influenceur. Tom est un passionné d’automobile, quant à Lou, elle aimerait travailler dans la direction artistique, ou être architecte d’intérieur. Mais avant de réaliser ses projets, il lui fallait réussir son bac. Et la jeune femme fait parti des plus de 90% de bacheliers qui ont réussi ses épreuves, bouleversées par la COVID-19. Et sa mère n’a pas manqué de la féliciter.

Nathalie Marquay félicite sa fille sur Instagram

L’ancienne miss peut se vanter d’être plus suivie que ses enfants, elle qui possède quasiment 60 000 followers. Ceux-ci ont ainsi pu découvrir que Lou avait réussi ses examens du bac et pouvait donc débuter sa vie d’étudiante à la rentrée prochaine.

Et la jeune femme a plus que réussi ses épreuves puisqu’elle a été admise avec mention bien, signe qu’elle a eu plus de 14 sur 20. Une belle note qui a rendu très fière sa femme.

« @Lou.pernaut ma fille adorée a obtenu son bac avec Mention Bien, chaque jour je suis de plus en plus fière d’être sa maman ! »

Le message a visiblement touché sa fille puisqu’elle n’a pas manqué de lui répondre en commentaire : « Ohhhh trop mignonnnne merci maman d’amour« .

La jeune lycéenne a également pu compter sur le soutien de Valérie Bénaïm, chroniqueuse à Touche pas à mon poste mais également animatrice de C’est que de la télé, émission à laquelle participe Nathalie Marquay. L’auteure a publié plusieurs émojis qui tapent dans leurs mains pour féliciter la fille de sa collègue et amie.

Une belle nouvelle qui permet à Lou de commencer sereinement ses vacances d’été, en attendant sa rentrée étudiante dans quelques semaines.