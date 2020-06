Nathalie Baye : Laeticia Hallyday pourrait ne pas aimer cette publication Instagram !

Début juin, Nathalie Baye avait totalement disparu du réseau social Instagram. Cette soudaine disparition avait paniqué ses fans, surtout en ces temps de coronavirus. Des rumeurs sur de potentiels problèmes de santé ont donc éclaté de partout.

Laura Smet, la fille qu’elle a eu avec Johnny, a tout de suite éteint le feu qui s’était allumé sur les réseaux sociaux en expliquant ce qu’il se passait réellement. En fait, Instagram aurait suspendu le compte de Nathalie Baye car elle n’indiquait pas « repost » sur les publications qui n’étaient pas d’elle à l’origine.

Nathalie Baye : elle remplit petit à petit son compte Instagram avec des photos qu’elle adore

Depuis, tout va bien et l’actrice de 71 ans reposte petit à petit les photos qu’elle affectionne particulièrement. Elle doit donc tout recommencer mais ça ne l’effraie pas. Elle n’a d’ailleurs pas peur d’attiser de nouveau les tensions entre elle et Laeticia Hallyday…

En effet, elle a tout d’abord repartagé une photo de sa fille Laura quand elle était jeune avec son père, Johnny Hallyday. Elle a simplement commenté « Deux coquins ». Sa photo a tout de suite été un succès, suscitant les commentaires des internautes, touchés par ce joli cliché. Bien évidemment, il n’en faut pas plus à certains pour réalimenter le débat des enfants de Johnny.

Nathalie Baye : une internaute manque de respect à Jade et Joy Hallyday sous sa photo

Une internaute a écrit « Sa vraie… fille » pour souligner le fait que Laura Smet est issue de son sang, contrairement à Jade et Joy qu’il a adopté. C’est un commentaire en réalité très virulent à l’encontre des deux jeunes filles de Laeticia. Une autre abonnée Instagram n’a pas hésité à qualifier son commentaire de « minable » et à rappeler que les liens du cœur sont parfois plus forts que ceux du sang.

Ce samedi 13 juin, Nathalie Baye a souhaité reposter une photo qui lui tient réellement à cœur. Il s’agit en réalité d’un vieux cliché où l’on voit notamment Nathalie, France Gall et Michel Berger (ils étaient ensembles), leurs deux fils, Pierre Lescure (le compagnon de Nathalie Baye à l’époque), Johnny Hallyday et Laura Smet.

Nathalie Baye : sa nouvelle photo ne va pas plaire à Laeticia Hallyday…

La photo a été prise lors d’un été qui est toujours dans son cœur et qui a l’air, encore aujourd’hui, de la marquer. « Je remets cette photo qui me bouleverse et à laquelle je tiens tant… » a-t-elle ainsi écrit. Et on peut comprendre ! Beaucoup de ses amis présents sur la photo sont décédés. Elle a tout d’abord perdu Michel Berger en 1992 à cause d’une crise cardiaque puis son ex-compagnon Johnny Hallyday des suites d’un cancer des poumons en 2017.

Enfin, c’est France Gall qui s’en est allée en 2018, atteinte d’un cancer. Il ne reste donc plus que Pierre Lescure, sa fille et les deux enfants de France Gall et de Michel Berger. Quand on pense à tout ça, ce cliché doit effectivement être très émouvant à regarder.

Mais cette très belle photo ne doit pas fortement plaire à Laeticia Hallyday, surtout après les conflits qui ont opposé les deux femmes. Après la mort de Johnny, l’affaire de l’héritage a éclaté. Elle opposait Laeticia Hallyday et ses deux filles Jade et Joy contre David Hallyday et Laura Smet. La femme du rockeur était devenue la seule bénéficiaire de la fortune et des droits musicaux de son mari…

Nathalie Baye : le jour où elle a décidé de dénoncer Laeticia Hallyday

Nathalie Baye ne s’était pas trop prononcée, jusqu’au jour où elle n’a pas pu s’empêcher de dire ce qu’elle pense récemment, dans un communiqué transmis au Figaro. Il faut dire qu’elle n’a absolument pas épargné Laeticia Hallyday…

« J’apporte toute ma force et mon amour à David et Laura. Je connais Johnny, nous nous sommes aimés. Notre complicité et affection a été présente jusqu’à la fin. Johnny aimait ses enfants, les aînés David et Laura ainsi que Jade et Joy. Malheureusement, les aînés étaient les bêtes noires de leur belle-mère (Laeticia ndlr). Johnny en a beaucoup souffert, David et Laura aussi. Il y avait l’apparence, photos familiales à l’appui, mais la réalité était beaucoup moins gracieuse » a-t-elle ainsi déclaré avec toute sa franchise.

Elle continue ainsi en dénonçant plusieurs choses qu’elle trouve illogique. Pour elle, ce n’est pas normal que toute la famille de Laeticia soit sur le testament, même le frère que Johnny détestait, alors que ses deux aînés n’y sont pas. Il les aimait pourtant ! « David et Laura, artistes eux-mêmes, se voient refuser ne serait-ce que le droit d’écouter le projet d’album posthume de leur père » avait-elle également déclaré.

Nathalie Baye a ajouté que Laura Smet et David Hallyday ressentaient une « vraie douleur » à cause de cette « grand injustice » d’être « niés dans cette filiation artistique ».

En tous cas, on se demande bien quelle réaction que va avoir Laeticia Hallyday quand elle va voir la photo de son mari sur le compte Instagram de l’une de ses rivales…

Certaines célébrités ont décidé de rendre hommage à Johnny Hallyday pour son anniversaire. Même s’il est décédé, les fans sont toujours nombreux et prêts à lui adresser quelques paroles sympathiques. Jean-Luc Reichmann a par exemple proposé un bel hommage.