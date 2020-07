Naomi Campbell enlève le haut … et le bas dans le métro new-yorkais !

Ce sont des photos que l’on n’attendait pas et pour cause, Naomi Campbell est plutôt du genre combinaison intégrale ces temps-ci.

Depuis la crise du coronavirus, les précautions de santé sont plus que jamais de rigueur.

Entre les masques, les visières, les gants, le gel hydroalcoolique et la distanciation sociale, tous les moyens sont bons pour se protéger et protéger les autres de ce virus mondial. Naomi Campbell, elle, est allée plus loin contre cette pandémie.

Beaucoup de précautions contre le coronavirus

En mars dernier, puis à nouveau en mai, la mannequin s’était affichée sur les réseaux sociaux en combinaison intégrale !

Combinaison de la tête aux pieds, masque, lunettes et visière, tout y était. De quoi se protéger contre le virus mais pas contre les moqueries, auxquelles elle avait aussitôt répondu. « Ce n’est pas une période marrante, ce n’est pas le moment de faire de l’humour, je ne fais pas ça pour amuser la galerie », insistait-elle en légende des images publiées sur son compte Instagram.

Si Naomi Campbell a assuré de manière très sérieuse, n’être à l’aise qu’avec ce (très haut) degré de protection, elle a étonné tout le monde en postant de nouvelles photos.

Ce samedi 4 juillet, le top model britannique a publiée des photos où on la voit poser dans le métro de New-York sans combinaison…sans rien du tout même ! Oubliée la combinaison, oubliés le masque et les lunettes : bonjour la liberté déshabillée !

Naomi Campbell pose habillée…d’un simple sac !

À 50 ans, c’est donc seulement « habillée » d’un sac Valentino que l’icône a pris la pose.

Des images inédites d’un shooting pour la marque italienne avec pour seule légende « Unpublished pictures » (photos non publiées). Dans ces clichés, on peut retrouver Naomi Campbell dans différents endroits du métro new-yorkais. Ici sur un siège en plastique en attendant le métro, là debout au bord du quai attendant le train qui arrive et enfin une dernière photo assise à bord du wagon, le tout dans une station déserte (un bon point pour la distanciation sociale !). Sur chaque photo, Naomi Campbell arbore un sac différent.

Des petits sacs Valentino pour cacher son intimité et dévoiler le reste en toute délicatesse.

Des photos inédites mais pas de 2020

Si ces photos sont inédites, elles ne datent pourtant pas d’hier. En vérité, ces trois images ont été capturées lors d’un shooting pour la marque en 2019. C’est un représentant que la maison Valentino qui l’a révélé. Des clichés qui ont donc été pris avant que le Covid-19 ne se soit propagé dans le monde entier. Pour les curieux, c’est au duo de photographes Inez et Vinoodh et du directeur artistique de Valentino, Pierpaolo Piccioli, que l’on doit ces trois photos spectaculaires et inédites.

Naomi Campbell toujours au top

Une preuve s’il en fallait que Naomi Campbell est toujours un mannequin de talent. Déjà début juillet, Naomi Campbell avait fait la une de Vogue Espagne. Une couverture qui avait ému la top model de 50 ans, qui fêtait donc sa première fois avec une photographe noire en 34 ans de carrière pour le célèbre magazine. À 28 ans, Nadine Ijewere a donc eu l’honneur de photographier celle qui cumule plus de soixante unes de Vogue, pour la sixième couverture du magazine en Espagne. Un grand pas.