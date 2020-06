Naoil (Koh Lanta) enceinte : sa communauté sous le choc, elle continue de boire la bière !

Alors que la saison de Koh-Lanta bat son plein sur TF1 avec une saison exceptionnelle qui réunit d’anciens candidats comme Teheiura et de nouvelles têtes, chaque semaine à son lot de surprises dans l’émission et en dehors !

Naoil (Koh Lanta) raconte tout sur sa grossesse sur les réseaux sociaux !

C’est à 37 ans, un âge donc plutôt avancé pour une grossesse, que l’aventurière de Koh Lanta a décidé d’avoir son premier enfant. Une grossesse qu’elle compte bel et bien documenter au maximum pour sa communauté mais aussi pour son futur enfant à qui elle pourra partager tous ces moments émouvants qu’elle ne vivra peut être qu’une fois dans sa vie. Mais hier, en ce jeudi 14 mai, c’est une révélation très étonnante que Naoil a fait à sa communauté et qui en a choqué plus d’un…

Lorsque les femmes sont enceintes, nous savons toutes et tous qu’il est très recommandé de changer ses habitudes en ne mangeant plus de viande ni de poisson cru, en arrêtant complètement de fumer, en limitant l’activité physique, et bien évidemment en arrêtant de boire de l’alcool !

“A ce qu’il paraît, c’est bien pour la montée de lait. Il paraît que la levure favorise la montée de lait. J’aimerais bien allaiter mon bébé le mieux possible”

Et pourtant, c’est bel et bien une bouteille de bière que l’on a pu apercevoir dans la dernière story Instagram de la candidate et peut être future gagnante de Koh Lanta ! Une réaction qui pourrait susciter la colère de toute sa communauté, alors que les candidats de Koh Lanta sont notamment pris pour exemple par certains jeunes qui n’ont pas forcément connaissance des précautions à prendre !

Mais fort heureusement, la candidate de Koh Lanta a révélé la raison pour laquelle elle continuait à boire de la bière pendant sa grossesse : cela faciliterait soi-disant les montées de lait, et c’est donc une excellente occasion pour allaiter par la suite une fois que son enfant sera né. Bien évidemment, Naoil a précisé qu’il s’agissait de bière sans alcool, ne souhaitant prendre aucun risque pour sa santé ni celle de son futur enfant. En effet, l’alcool et le tabac peuvent provoquer de nombreux dégâts et les femmes enceintes doivent à tout prix les éviter !

Naoil (Koh Lanta) ne sait pas garder sa langue dans sa poche dans l’aventure !

La candidate de “L’île des héros” fait partie des candidates de cette année qui se sont révélées être de sacrées aventurières dans l’émission phare de TF1. En effet, boxeuse et coach professionnelle, la candidate de Koh Lanta est réputée pour avoir un caractère fort mais aussi pour être un candidat de poids face à des hommes parfois en difficulté face à elle !

Adulée sur les réseaux sociaux, elle fait très clairement partie avec Sam des candidats préférés des téléspectateurs cette année, bien que les internautes aient été extrêmement déçus de la voir voter contre la candidate Jessica, éliminée au dernier moment alors qu’elle devait rester dans l’aventure !

Une élimination qui avait fait parlé d’elle et que la jeune femme ne semble toujours pas compris, puisqu’elle a demandé des explications à Régis en face à face, responsable selon elle de son élimination surprise. On a d’ailleurs pu voir ce dernier en présence de Naoil sur les réseaux sociaux dans une photo surprenant et très inattendue, les deux candidats ayant des caractères et des stratégies bien opposées !

Mais bien que les téléspectateurs aient été déçus du vote de Naoil, celle-ci s’en défend : elle n’a qu’une parole, et elle tient à l’honorer ! Et en effet, elle avait d’ores et déjà monté une alliance avec d’autres candidats de Koh-Lanta : parmi eux, on retrouve Alexandra, Inès, et Moussa ! Impossible donc pour elle de voter contre Alexandra que Jessica aurait bien voulu voir éliminer lors du dernier conseil, mais il en a été autrement.

On se demande si cela va bien finir par ne pas la desservir, car comme on le sait, les candidats qui n’ont qu’une parole ne sont pas toujours ceux qui ressortent gagnants de ce jeu phare de TF1 ! On se souvient notamment de Teheiura, valeureux guerrier de Koh-Lanta, qui a toujours été pris pour cible alors qu’il a toujours affirmé vouloir voter au mérite dans l’aventure…