Nagui (Tout le monde veut prendre sa place) : excédé par un candidat qui le met hors de lui pendant l’émission !

Nagui : il ne mâche pas ses mots face aux participants !

Il n’est pas rare de voir sur les plateaux de télévision quelques moments de tension entre les animateurs et les candidats participants aux émission. Cela peut parfois donner lieu à quelques remarques désobligeantes et à plusieurs clashs parfois. On se souvient très récemment de la relation très compliquée avec l’animateur des 12 Coups de Midi sur TF1, Jean-Luc Reichmann, et son candidat Eric avec qui les relations étaient parfois glaciales ! Mais aujourd’hui, c’est sur le plateau de Tout le monde veut prendre sa place présenté par Nagui sur France 2 qu’un nouvel événement malheureux s’est produit.

En effet, à l’occasion de la rentrée des classes qui concerne plusieurs milliers de français, cela a été l’opportunité parfaite pour en parler pendant l’émission de Tout le monde veut prendre sa place. Malheureusement, l’animateur très apprécié par les français ne s’attendait pas à une telle réaction de la part du candidat qu’il accueillait dans son émission… et pour cause, il s’agit d’un nouveau coup de tonnerre ! Nagui avait déjà fait parlé de lui il y a de cela plusieurs mois lorsqu’il avait très mal réagi à la remarque d’une candidate qui avait affirmé être une grande fan de sa femme, l’actrice Mélanie Page.

A l’époque, l’animateur de France 2 avait été très sec avec la participante à son émission et lui avait demandé de ne pas parler de sa vie privée pendant l’émission. Mais cette fois-ci, c’est tout autre chose qui a énervé l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place…

Nagui (Tout le monde veut prendre sa place) : il est très remonté contre ce candidat et le montre clairement !

C’est donc dans l’émission Tout le monde veut prendre sa place qu’on a pu voir un nouveau clash de l’animateur Nagui. Lors de son introduction pendant l’émission, le candidat Didier est tout de suite très mal parti pour jouer. En effet, celui-ci étant un ancien instituteur, l’animateur Nagui a trouvé de bon ton de demander à l’enseignant s’il avait connu l’époque où la classe de « CM2 » était appelé la « septième ». N’ayant pas la langue dans sa poche, Didier, le candidat, a tout de suite rétorqué que ce terme n’a jamais existé en France et qu’il était plutôt utilisé en Allemagne et en Angleterre.

Une remarque que n’a visiblement pas supporté Nagui, qui lui a rétorqué qu’il avait bien vécu cette époque, d’autant plus que sa mère était institutrice à l’époque.

« Mais qu’est-ce que les Anglais ou les Allemands viennent faire là-dedans ?! »

Ne réussissant pas à tomber sur un accord, Nagui va même demander au candidat de l’émission s’il n’a pas pris des substances illicites avant de participer à l’émission. Mais pire encore, Nagui va ajouter qu’il lui retire d’office 5 points au jeu car il a été énervé par l’attitude du candidat. De quoi mettre une sacrée ambiance sur le plateau de l’émission !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cela n’a pas porté chance au candidat qui n’a pas réussi à passer à l’étape suivante du jeu. Va-t-on le revoir dans une prochaine émission de Nagui, comme N’oubliez pas les paroles, pour prendre une nouvelle revanche ? Dans tous les cas, on ne peut qu’espérer pour lui que sa participation lui réussira davantage si c’est bel et bien le cas !