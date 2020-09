Nagui (Tout le monde joue) : il se fait lyncher sur les réseaux sociaux et accusé d’avoir mutilé des chevaux !

Nagui (N’oubliez pas les paroles) : il revient avec un nouveau concept d’émission sur France 2 !

Ces dernières années, on ne compte plus les nombreuses émissions de cuisine à la télévision. La dernière en date qui a fait fureur est sans aucun doute celle qui est née pendant le confinement, avec Cyril Lignac sur M6. L’émission Tous en cuisine proposait alors un concept inédit où le cuisinier et animateur Cyril Lignac en profitait pour cuisiner à distance avec des invités et des téléspectateurs. Et si l’émission a fait fureur pendant le confinement, on peut dire qu’elle a été très demandée dès le déconfinement avec des téléspectateurs demandant le retour de l’émission sur M6 ! Quoi qu’on en pense, le succès de l’émission était bel et bien là et a donné du fil à retordre à ses concurrents, mais également des idées à d’autres qui ont peut être vu grâce à cette émission une nouvelle opportunité de parler de cuisine à la télévision. Est-ce le cas de Nagui ?

Et bien nous allons pouvoir le découvrir ce soir dans un nouveau numéro de l’émission “Tout le monde joue”. En effet, on devrait voir Nagui dans un tout nouveau concept avec le cuisinier Christophe Michalak, qui a été champion du monde de pâtisserie. On imagine que le nom “Tout le monde joue” a été tout de suite imaginé et dérivé de l’émission “Tout le monde veut prendre sa place” présenté également par Nagui, mais pour autant le concept est très différent !

En effet, cette émission promet de détruire de nombreuses idées reçues sur ce domaine parfois trop méconnu par les français, bien qu’ils soient très gourmands ! Mais pour aller plus loin, au delà des questions qui seront posées sur les pâtes « al dente », les crêpes, ou encore les ganaches au chocolat, les téléspectateurs pourront aussi participer grâce à une application créée spécialement pour l’occasion. Mais depuis hier, Nagui est au centre d’une toute autre polémique sur les réseaux sociaux qui pourrait le desservir…

Nagui soutient l’organisation AVA France et se fait lyncher sur les réseaux sociaux !

C’est une réaction pour le moins très inattendue pour l’animateur de N’oubliez pas les paroles… Hier, beaucoup de personnes ont été choqués par une vidéo publiée présentant une pratique qui consiste à traquer un animal jusqu’à son épuisement. La courte vidéo, qui dure quelques secondes, montre un cerf très essoufflé qui finalement parviendra à s’enfuir avec beaucoup de difficultés. Très concerné par la maltraitance animale, l’animateur Nagui s’est empressé de partager la vidéo à sa communauté.

Mais malheureusement, certains ont vivement réagi et n’ont pas compris la prise de parole de l’animateur. En effet, il y a tout juste quelques jours, l’animateur de N’oubliez pas les paroles à été la victime d’une terrible rumeur que certains semblent prendre au sérieux. Suite au scandale des chevaux mutilés ces derniers jours, une rumeur complètement insensée prenait de plus en plus de place sur les réseaux sociaux et dans certains médias, racontant que Nagui était directement lié à cette affaire.

Nagui qui mutile des cheveux pic.twitter.com/HvkmZOQsfh — morganette la bicyclette (joanne era) (@mrgncls) September 20, 2020

Les internautes qui ont pris cette rumeur au sérieux n’ont donc pas compris la réaction de l’animateur concernant la chasse à cour, pensant qu’il n’avait pas de compassion pour les animaux. Heureusement, ces rumeurs folles devraient bientôt se terminer prochainement, en attendant nous avons hâte de découvrir sa nouvelle émission !