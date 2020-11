Nagui : L’animateur met mal à l’aise un candidat dans son émission… Le ton employé ne passe pas !

Dans le jeu Tout le monde veut prendre sa place, animé par Nagui sur France 2, le candidat Anthony ne s’attendait certainement pas à une telle réaction de la part de l’animateur. L’ingénieur textile a donc goûté à l’ironie de Nagui.

Nagui ironise sur les propos d’un candidat

Ce 1er Novembre 2020, dans son émission télévisée Tout le monde veut prendre sa place, Nagui a apparemment eu un peu de mal à se contenir face aux propos tenus par l’un de ses candidats. Il s’agit d’Anthony, qui est ingénieur textile de métier, et tout est parti d’ailleurs de là. En effet, comme à chaque fois où il s’adresse à un nouveau candidat, Nagui demande entre autre, la profession exercée par la personne.

Concernant le métier d’Anthony, le mari de Mélanie Page a voulu avoir des précisions pour mieux s’en faire une idée : « En quoi peut-on être ingénieur, sachant qu’on a l’impression que les tissus c’est les tissus après il n’y a plus que le dessin ou la forme qui change mais le tissu il évolue ? »

Dans ses explications, Anthony a parlé de la qualité et de la production, ce qui n’a pas vraiment été compris par Nagui qui a poussé plus loin ses questionnements : « Je suis d’accord mais le tissu c’est toujours le même le coton reste le coton ou il y’a une évolution dans le coton ? »

La réponse de l’ingénieur textile n’a pas tardé, et celui-ci s’est exclamé : « Evidemment, il y a une infinité de fils en terme de grosseurs. » Nagui pour sa part, a semblé ne pas avoir apprécié le ton qu’a employé Anthony pour lui répondre. C’est bras croisés qu’il a ironisé face à la caméra : « Mais évidemment ! Mais évidemment qu’il y a une infinité de fils mais il est c*n cet animateur ! Pourquoi il dit ça ? Vous avez tellement raison Anthony, mais vas-y mouche-le ! »

Notons que le candidat Anthony a semblé très troublé par cette situation, et d’ailleurs, cela s’est ressenti dans la suite de l’émission…

Le coup de gueule de Nagui contre les mesures du gouvernement

Il n’y a pas que face à ses candidats que Nagui ne craint pas de s’exprimer. La semaine passée, après le reconfinement imposé par l’Etat en raison de la propagation de l’épidémie du Coronavirus, nombreux sont les métiers qui souffrent de cette situation. Il s’agit par exemple des salons de coiffure, des librairies, etc., puisque ces établissements ont été jugés non essentiels.

Plusieurs personnes ont désapprouvé cette décision et beaucoup de célèbres personnages ont fait entendre leur voix dans les médias, comme l’écrivain Yann Moix par exemple. Il faut dire aussi que les librairies sont peu fréquentées. Complètement indigné par cette décision, Nagui n’a pas caché ce qu’il pensait de cette mesure qui concerne le domaine littéraire.

Cela s’est passé ce samedi 31 octobre 2020, non pas au cours de l’une de ses émissions, mais sur le compte Twitter de l’animateur. On pouvait lire : « Les librairies ferment mais la chasse est autorisée… » En effet, le comble pour Nagui, c’est que les chasseurs ont le droit de sortir pendant une heure de temps chaque jour. De plus, leur déplacement ne pourra excéder 1 km de leur domaine d’habitation.

Notons que Nagui a toujours été contre la chasse, ce qu’il n’a jamais caché, étant donné qu’il milite pour le bien-être des animaux. Aussi, il n’hésite pas à en parler dans ses différentes émissions, qu’il s’agisse de N’oubliez pas les paroles, ou encore de Tout le monde veut prendre sa place.