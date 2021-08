Nagui fait une annonce et ses fans en profitent pour descendre Laurence Boccolini, sa remplaçante dans « Tout le veut prendre sa place » !

Alors que Nagui, l’un des animateurs phares de la chaîne de télévision France 2 fait une apparition sur son compte Instagram pour son émission N’oubliez pas les paroles, ses fans ne manquent pas de lui dire ce qu’ils pensent de Laurence Boccolini.

Laurence Boccolini armée pour faire face aux critiques des fans de Nagui !

Ça fait déjà un moment que la maman de Willow a pris les rênes de l’émission Tout le monde veut prendre sa place, prenant ainsi la place de Nagui, qui animait cette émission depuis 2006. Une si longue période en compagnie des téléspectateurs, qui n’ont apparemment pas du tout envie de changement. Alors malgré toute son expérience et son talent d’animatrice, on dirait bien que Laurence Boccolini a du mal à se faire une place dans le cœur des téléspectateurs de sa nouvelle émission.

Pourtant, l’animatrice expérimentée s’attendait déjà à ce que cela soit un véritable défi. D’ailleurs, elle a confié au média Télé-Loisirs : « Des gens trouveront que je suis moins bonne que Nagui, d’autres apprécieront… C’est le jeu, je ne me préoccupe pas du tout de ce qu’on dit de moi ». Heureusement pour Laurence Boccolini, car les critiques affluent, principalement de ceux qui ont du mal à voir une autre personne que Nagui présenter le jeu.

Comme l’animatrice s’y attendait, il y a beaucoup de comparaison entre les 2 animateurs, qui n’ont certainement pas la même manière de présenter une émission. Néanmoins, malgré tous ces jugements négatifs, il y a quand même beaucoup de personnes qui, à la grande surprise de Laurence Boccolini elle-même, ont apprécié son talent d’animatrice, se montrant satisfaites. Encourageant pour la maman de Willow…

Tout le monde n’aime pas Laurence Boccolini !

Seulement quelques semaines ont passé, et il y a encore des récalcitrants qui continuent d’espérer que Nagui revienne dans Tout le monde veut prendre sa place. D’ailleurs, ils n’ont pas hésité à lui en faire part il y a quelques heures, alors que l’animateur a mis un post sur son compte Instagram sur un tout autre sujet. En effet, le mari de Mélanie Paige annonçait aux fans du jeu N’oubliez pas les paroles, que la diffusion des inédits du jeu débutera ce lundi 16 août 2021.

Si certains se sont contentés de saluer cette information, d’autres y ont trouvé une occasion de revenir sur le sujet qui les préoccupe, à savoir le retour de Nagui dans l’émission du midi, Tout le monde veut prendre sa place. Délaissant l’objet du post, certains se sont plaints de la remplaçante de Nagui, se disant déçus du départ de l’animateur.

On pouvait lire en commentaire : « Déçue de ne plus le voir le midi car Laurence est énervante, elle n’a vraiment pas la classe de Nagui. Donc je ne regarde plus l’émission que j’aimais beaucoup » ou encore « Je suis tombée sur l’émission du midi aujourd’hui et c’était froid, sans ambiance, parfois gênant… pas le côté chaleureux de Nagui ».

Laurence Boccolini a encore du chemin à faire pour convaincre ses nouveaux téléspectateurs…