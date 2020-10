Nagui est-il malade ? Les rumeurs se multiplient après son absence, sa remplaçante donne des nouvelles

Il y a quelques jours, les fans de Nagui ont pu constater son absence notamment via les ondes de France Inter. Rapidement, les Français peuvent évoquer le pire avec une contamination liée au coronavirus. Avec cette maladie qui prend de l’ampleur en France, il y a toujours des inquiétudes. Alors lorsque Leïla Kaddour-Boudadi l’a remplacé, les internautes ont été nombreux à se poser des questions concernant les raisons de son absence.

Leïla Kaddour-Boudadi donne des nouvelles de Nagui

Heureusement, la chroniqueuse a pu transmettre quelques informations concernant Nagui, cela évite aux rumeurs de se répandre davantage. Elle précise que le présentateur n’est pas présent dans l’émission à cause d’un gros rhume. Certains fans ont sans doute été heureux d’apprendre qu’il n’avait pas le coronavirus qui n’est pas un gros rhume. Toutefois, la situation ne s’est pas améliorée puisque la chroniqueuse était toujours au rendez-vous quelques jours après ses déclarations sur les ondes.

Leïla Kaddour-Boudadi a souhaité embrasser Nagui qui se reposait et il va très bien selon elle .

. Elle demande aux fans de l’émission de ne pas s’inquiéter puisqu’il reviendra très bientôt.

Toutefois, nous n’avons pas plus d’informations concernant ce gros rhume.

Il faut savoir que les rumeurs sont toujours nombreuses concernant Nagui et certains seraient convaincus qu’il a eu le Covid-19. Il faut par contre se méfier avec toutes les informations qui peuvent circuler sur la toile et notamment les réseaux sociaux, elles sont parfois fausses et il est inutile de les partager massivement.

A la découverte du compte Instagram de Nagui

Il y a 6 jours, il a partagé des clichés d’un tournage avec Marc Lavoine notamment. Vous pourrez aussi découvrir des clichés de son travail lorsqu’il est à France Inter. Le compte Instagram de Nagui est souvent mis à jour et vous aurez aussi des vidéos si vous souhaitez en apprendre un peu plus sur son quotidien. Vous avez aussi rendez-vous sur le compte de Mélanie Page à savoir sa compagne et le couple semble filer le parfait amour. Dans les colonnes de Télé 7 jours, l’animateur de N’oubliez pas les paroles avait souhaité partager une belle déclaration d’amour à sa femme.

"Leila Kaddour-Boudabi remplace Nagui dans "La bande originale" sur France Inter depuis le début de la semaine. Nagui n'est pas là aujourd'hui précisant que son camarade souffrait d'un gros rhume. La journaliste s'est montrée rassurante quant à l'état de santé de son camarade." — Miss Sagittaire (@MCAphrodite) October 17, 2020

Il sait donc dévoiler son amour à Mélanie Page qui est aussi la mère de ses enfants. Il déclarait lors de cet entretien qu’elle était aussi son meilleur pote. Il faut rappeler qu’elle aime le football, le rock, la pop et le spectacle ainsi que d’autres formes d’art. Nagui et Mélanie Page forment donc un couple parfait.