Nagui : des fans choqués par le visage de sa fille, voici les photos !

Nagui est sans doute l’un des animateurs préférés des français. Si son caractère bien trempé provoque parfois quelques légères polémiques sur les réseaux sociaux. Figure forte de France 2, il anime notamment N’oubliez pas les paroles et Tout le monde veut prendre sa place, deux émissions bien installées qui ont trouvé leur public et offrent à la chaîne de belles audiences. Ces dernières sont indispensables pour survivre sur le petit écran.

Bourreau de travail, il confiait avoir trouvé le temps long pendant le confinement puisqu’il faisait parti des animateurs qui ne travaillaient pas. Mais dès le 11 mai, il a retrouvé le chemin des studios. Un retour qu’il a expliqué être très fatigant et compliqué, lui qui avait perdu le rythme. L’enchaînement des tournages est physiquement exigent et Nagui l’avait sans doute un peu oublié.

La vie privée de Nagui peu connue

L’animateur n’est pas particulièrement porté sur le fait de dévoiler sa vie privée. Nagui possède un compte Instagram suivi par plus de 300 000 fans, mais poste la plupart du temps des photos issues de France Inter, avec les invités qu’il reçoit chaque jour, ou des émissions qu’il anime à la télévision.

Ne vous attendez pas à voir des photos plus intimes de Nagui. Même les selfies, pourtant généralement très présents sur le réseau social, sont quasiment absents de son compte. De même, la page Wikipédia de la personnalité se montre avare en information sur sa vie privée, contrairement à certains de ses collègues dont la vie intime est connue de tous.

Tout juste savons nous qu’il était en couple de 1995 à 1999 avec l’animatrice Marine Vignes. De cet amour est né Nina, en 1997, sa fille aîné. Après cette rupture, il rencontre la comédienne australo-britannique Mélanie Page. Il l’épouse plus de dix ans plus tard, en 2010. Ensemble, ils ont trois enfants : Roxane (née en 2004), Annabel (née en 2008) et Adrien (né en 2012). Animateur star, Nagui est surtout un mari et un père comblé.

Marine Vignes partage une photo de sa fille

Nagui est donc discret sur sa vie privée et ne met pas en avant ses enfants sur les réseaux sociaux ou dans le cadre de ses émissions (contrairement à sa femme qui est déjà venue lui rendre visite, notamment sur le plateau de N’oubliez pas les paroles). Il a déjà déclaré publiquement sa flamme à son épouse et l’animateur semble plus heureux que jamais aux côtés de l’actrice (qui poursuit sa carrière au théâtre).

Mais Nagui est toujours en contact avec son ex, Marine Vignes, avec qui il a eu Nina. Et c’est par son biais que nous pouvons voir à quoi ressemble aujourd’hui la jeune femme. Marine Vignes est aujourd’hui en couple avec Marc-Antoine Colonna. Contrairement à Nagui, l’animatrice partage son quotidien avec les internautes (elle est beaucoup moins suivie que son ex). Ainsi, elle a publié une photo de famille alors qu’elle se trouvait en vacances à Ibiza avec son compagnon, Nina, et sa soeur Tess.

Et on peut dire que Nina est le portrait craché de son père. Les internautes ont en tout cas commenté la publication pour dire à quel point il trouve la photo jolie et la famille épanouie. Il faut dire qu’ils apparaissent tous avec un large sourire.

Les internautes parlent d’une autre ressemblance frappante

En parlant de ressemblance frappante, les internautes ont exprimé leur surprise avec une candidate de N’oubliez pas les paroles qui, selon eux, ressemble comme deux gouttes d’eau à la chanteuse Nolwenn Leroy. Nagui ne doit pas penser pareil puisqu’il n’a absolument rien dit à l’antenne, alors qu’il ne manque pas de faire des blagues sur les candidats qu’il reçoit. Ces petites répliques plaisent à beaucoup d’internautes, même si certains ne sont pas sensible aux traits d’esprit de l’animateur. Nagui divise de plus en plus les téléspectateurs, mais il peut se vanter cependant d’avoir une base de fans solide et fidèle.

Ces quelques critiques ne sont pas prêtes de l’arrêter, lui qui semble être un boulimique de travail tant il ne s’arrête pas, entre ses émissions de télévision et de radio ! En espérant pour lui qu’il n’y aura pas un deuxième confinement.