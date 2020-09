Nagui de Tout le monde veut prendre sa place : un véritable mystère titille le présentateur !

View this post on Instagram

Nagui est à nouveau l'animateur préféré des Français. Omniprésent sur le petit écran, l’animateur est à nouveau le plus plébiscité en France révèle le traditionnel classement de TV Magazine. À 58 ans, Nagui a déjà tout fait, tout vécu. Tout gagné aussi. Notamment le coeur des téléspectateurs français puisqu’élu à deux reprises comme leur animateur préféré. Il vient d’ajouter un troisième sacre indique le classement publié par TV Magazine. Il devance Jean-Luc Reichmann et Michel Cymes. Il faut avouer qu’en 2019, Nagui était partout. Dès le matin en radio, sur France Inter, avec sa Bande originale. En télé à midi sur France 2 avec Tout le monde veut prendre sa place, et N’oubliez pas les paroles en access prime-time, toujours sur France 2. Autant de programmes qui font aussi le plein d’audience, le deux derniers étant aussi repris sur la RTBF. À cela s’ajoutent ses rendez-vous non quotidiens comme Taratata diffusé tous les lundis. Au total, en 2019, l’animateur aura passé plus de 500 heures à l’antenne a calculé TV Magazine, de quoi le rendre incontournable. Stéphane Plaza qui s’était hissé à la première place l’an dernier, recule à la quatrième. Il devance Elise Lucet, première femme du classement à la cinquième place. À noter aussi les belles progressions enregistrées par Faustine Bollaert qui gagne dix rangs et pointe à la 21e place du classement. Elle devance Camille Combal, le nouvel atout de TF1 qui mise beaucoup sur son pouvoir de séduction. Il grappille également de 10 marches. La meilleure progression revient à Thomas Sotto qui en gagne 13 pour s’installer au 34e rang.📺📸FTV #infos sur DH.be @naguiiiiiii @labointer @france2 @noplpoff @taratataofficiel #nagui #toutlemondeveutprendresaplace #noubliezpaslesparoles #taratata @elise_lucet #stephaneplaza @stephaneplaza.off @faustinebollaert @camillecombal