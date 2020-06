Nadège Lacroix photo choc : découvrez son nouveau cliché qui rend dingue sa communauté sur les réseaux sociaux !

Nadège Lacroix : elle n’a pas le temps de s’habiller, découvrez sa photo choc !

Les fans de la star de téléréalité ont eu une nouvelle fois la chance de découvrir un magnifique cliché de Nadège Lacroix sur son compte Instagram. Il faut dire que depuis ses nombreuses participations à diverses émissions de téléréalité, la belle jeune femme en profite pour enflammer les réseaux sociaux, et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle sait parfaitement comment s’y prendre…

En effet, l’ancienne candidate de Secret Story n’a pas froid aux yeux et n’hésite pas à dévoiler ces clichés les plus osés sur son compte Instagram, quitte à déplaire à ces détracteurs. En effet, on a récemment pu la découvrir dans sa salle de bain dans une tenue blanche presque transparente pour le plus grand bonheur de ses fans.

Mais plus récemment, lors de ce dernier week-end, l’ancienne candidate de téléréalité semblait se prélasser chez elle et s’ennuyer. Elle en a donc profité pour diffuser un cliché qui allait une nouvelle fois enflammer les réseaux sociaux, et on peut dire que la mission a été accomplie une nouvelle fois comme on pouvait s’en douter !

Sur le dernier cliché posté par la star de Secret Story, on peut donc la retrouver sur son lit dans une pose qui va faire rougir plus d’un homme, surtout lorsqu’ils verront où se place sa main gauche… Dans une tenue qui va faire saliver plus d’une personne, l’ancienne candidate de téléréalité commente en expliquant que ce week-end, pas question pour elle de se préparer ! On imagine que cela a dû ravir ses plus grands fans, car comme on peut le voir elle cumule déjà de nombreux likes sous sa photo qui va faire fureur sur les réseaux sociaux. Mais pourtant, bien que Nadège Lacroix paraît heureuse sur sa photo, elle se confiait très récemment sur son dur retour à la réalité après ses derniers passages télévisés très remarqués. En effet, comment gérer la célébrité soudaine et éphémère ?

Nadège Lacroix (Secret Story) : elle se confie sur son parcours chaotique après les émissions de téléréalité !

C’est lors de son passage dans l’émission « Ca commence aujourd’hui que Nadège Lacroix se confiait sur son dur retour à la réalité après avoir participé notamment à l’émission Secret Story qu’elle avait d’ailleurs gagné haut la main. Dans cette émission, elle est donc revenue sur son parcours dans la formidable aventure Secret Story, mais aussi sur la fin de l’histoire où elle a dû revenir à la réalité. En effet, il faut dire que la star de téléréalité a été très vite popularisée par la chaîne TF1 qui diffuse le programme, et on se doute bien qu’il est très compliqué de sortir indemne de ce jeu…

Du jour au lendemain, Nadège Lacroix a eu énormément de fans et s’est fait reconnaître dans la rue, alors que ce n’était pas du tout le cas avant sa participation à Secret Story. Dans l’émission où elle a été interviewée, elle est donc revenue sur son retour à la vie normale après l’émission, et raconte qu’elle refusait de sortir de chez elle à l’époque, ayant même peur de l’extérieur. En effet, alors que la jeune femme était à l’époque serveuse dans une discothèque, on se doute bien qu’elle profitait de sa liberté et qu’elle avait une vie bien remplie. Alors qu’elle suivait également le cours Florent à Paris qui est très célèbre, elle a dû changer toutes ses habitudes du jour au lendemain.

Bien heureusement, aujourd’hui Nadège Lacroix semble aller beaucoup mieux mais n’a pas fini de surprendre ses fans sur les réseaux sociaux avec des photos pour le plus grand plaisir de ces derniers ! Quant à son grand retour dans une prochaine émission de téléréalité, pour le moment l’ancienne candidate de n’est pas encore exprimée sur le sujet et on ne sait pas si on la reverra un jour dans une émission…