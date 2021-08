Nabilla sous aérosol respiratoire : de nouveau souffrante, elle fait appel aux médecins et se confie à ses fans… C’est inquiétant !

Le sort ne semble pas vouloir donner un moment de répit à la fondatrice de Nabilla Beauty. C’est ce que l’on voit sur une vidéo d’elle qui a très certainement affolé une bonne partie de ses fans. C’est sur Snapchat que la maman de Milann âgé d’un an et demi s’est montrée allongée sous un aérosol respiratoire. Que se passe-t-il cette fois ?

Aucun répit pour la belle Nabilla cet été

Nabilla n’a pas eu une once de repos durant cette saison d’été. Entre le vol pendant ses noces et la grosse fièvre du petit Milann, la pauvre ne sait plus où mettre la tête. Récemment, cela a été au tour de l’épouse de Thomas Vergara de se retrouver dans un état accablant. La célébrité se confiait déjà depuis le début de ce mois d’août au sujet du mal qui la rongeait.

Sur les réseaux sociaux, la belle brune a affirmé qu’on lui avait annoncé qu’elle avait la maladie pieds-mains-bouches de son garçon. Cependant, c’était passager, car cela ne devait durer qu’une semaine. Elle a ajouté qu’elle avait beaucoup de boutons sur sa bouche qu’elle montrait du doigt sur les réseaux sociaux.

Nabilla était donc frappée de la maladie appelée pieds-mains-bouches qui est très fréquente dans les crèches. Elle mentionnait comme symptômes la fièvre, les petites plaques sur le nez, les courbatures et des petits boutons sur le corps. On ne peut cependant pas dire que cette maladie ait disparu d’un coup de magie. En filmant sa main recouverte de petits boutons, la maman écrit qu’elle serait atteinte d’une varicelle.

« J’étais un peu malade » affirme Nabilla sur les réseaux sociaux

Comme c’était le cas au début de ce mois d’août, Nabilla est encore souffrante en cette fin de mois. L’ancienne star de téléréalité a publié sur Snapchat une vidéo. Ses fans ont très certainement dû être saisis de frayeur en la visionnant. La maman de Milann était allongée avec un aérosol respiratoire sur la bouche.

C’était dans une pareille posture que la belle brune s’est filmée pendant qu’elle inspirait et expirait dans l’appareil. Pour les quelques mots qu’elle a pu poser, la star fait un coucou à ses fans. Elle a confirmé avoir été un peu souffrante, ce qui justifie qu’elle n’ait pas beaucoup posté. Elle laisse entendre qu’elle est atteinte de la bronchite, mais que ce n’était rien de grave.

Avec ces révélations, la femme de Thomas Vergara lassée d’enchaîner ces moments difficiles tenait à rassurer ses fans. Entre les pieds-mains-bouches, le refroidissement et cette bronchite, on peut dire que la belle Nabilla n’a pas de repos. Pour la belle brune, cette situation n’est que la conséquence du fait qu’elle est restée longtemps sans tomber malade.

Elle soutient donc qu’il s’agit peut-être d’un rappel. Comme ses fans et tous ses proches, on espère que très prochainement, les choses retourneront à la normale pour Nabilla.