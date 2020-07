Nabilla : Sort une nouvelle phrase bientôt culte !

Alors qu’elle s’est fait connaître pour son célèbre « Non mais Allô quoi ? », la jolie brune cherche depuis une nouvelle phrase pour faire le buzz.

Si elle semble rencontrer quelques problèmes de couple avec son mari Thomas Vergara, qui est aussi le père de son fils, Milann, elle n’en garde pas moins son imagination débordante lorsqu’il s’agit de faire rire ses abonnés. Dernièrement, c’est sur Snapchat qu’elle s’est une fois de plus fait remarquer, grâce à un trait d’humour bien particulier.

Nabilla sort à ses fans une nouvelle phrase de son cru

Confinée avec mari et enfants dans leur maison de Dubaï, Nabilla semble réfléchir un peu trop, c’est en tout cas ce qu’elle a confié à ses admirateurs sur Snapchat. Alors qu’on connaît tous son goût pour les expressions loufoques, après tout rien ne dit qu’elle aurait accédé à une telle célébrité sans son fameux « Allô quoi ? », la jeune femme a décidé de tenter une nouvelle sortie improbable, en espérant peut-être lancer un nouveau buzz. Ainsi, après avoir manifesté son extrême fatigué en cette période troublée de confinement, Nabilla a remarqué une tache bizarre sur son front, pour laquelle elle trouve une explication des plus bizarres.

Moi après avoir fait ma journée de cours @Nabilla pic.twitter.com/TkhjwI8vOK — ⓲︎ (@LeaRigal5) April 25, 2020

« À force de réfléchir, je crois que je me suis fait un bleu. Mon cerveau a brûlé et ça m’a brûlé la peau, c’est horrible », déplore la présentatrice de Love Island.

Une théorie très inattendue, qui a fait pleurer de rire plus d’un internaute, même si l’on n’en attendait pas moins de la jolie brune. On ne sait pas encore si cette nouvelle expression va devenir culte, mais elle aura eu le mérite de nous divertir quelques heures.

Le confinement difficile de Thomas et Nabilla

Alors que l’on sait avec certitude que de nombreux couples en Chine ont divorcé après quelques semaines de confinement ensemble, il semblerait qu’en Europe et dans le reste du monde ce ne soit guère très différent. En tout cas, ce n’est pas Nabilla et Thomas qui vont nous dire le contraire, tant ils semblent plus que divisés ces derniers jours. Pourtant, les deux amoureux se sont toujours montrés très complices et unis, même après le scandale du couteau, qui avait valu de la prison à l’ex-star de télé-réalité.

Régulièrement, à travers leurs comptes Instagram et Snapchat, Nabilla et Thomas se confient sur leur vie de couple compliquée en plein confinement.

Le 13 avril dernier, Thomas avait même révélé faire chambre à part, ce qui n’a pas manqué d’interpeller les fans du couple, sensiblement inquiets depuis cette révélation.

« En ce moment, c’est dur. Le confinement n’arrange pas les choses. Nous c’est particulier parce que depuis huit ans, on est ensemble tous les jours. Donc en gros, on se confine entre nous depuis huit ans. Mais d’habitude on peut bouger, s’aérer… C’est ce qui fait que ça tient. Mais là, c’est home home home. C’est très dur. Ce qu’il y a c’est que pour un frigo mal fermé, ça peut péter à tout moment. Ça part pour rien, ça commence vraiment à devenir compliqué. Mais ça va, on tient la barque. J’ai une pensée pour les couples qui ne se voient que le soir en rentrant du boulot. En ce moment, ça doit être compliqué pour eux. », déclare le père de Milann.

Comme il le dit si bien, on espère vraiment que le couple tienne la barque jusqu’à la fin du confinement, car après tout ce qu’ils ont traversé ensemble, ce serait dommage de se séparer à cause d’un virus.