Nabilla : Ses fans sont très inquiets de l’état de santé de leur idole ! Perte de poids, examen à l’hôpital …

La jeune femme a accouché d’un petit garçon il y a un an et elle a déjà retrouvé sa taille d’antan alors que des mamans mettent des années pour tenter de gommer les désagréments de la grossesse. D’autres n’arrivent jamais à retrouver leur poids d’origine. Toutefois, Nabilla a tendance à multiplier les régimes et son poids est de 56 kg. Au vu de sa morphologie, ce dernier ne serait pas suffisant selon les internautes qui ont aussi assisté à son hospitalisation.

Nabilla est-elle en danger à cause de son poids ?

Thomas Vergara avait partagé des vidéos concernant sa femme qui était auscultée par les professionnels de la santé. Elle a même été transportée à l’hôpital. Si certains pensaient qu’une nouvelle grossesse était au rendez-vous, Nabilla a précisé qu’elle faisait de l’anémie. Cette dernière aurait alors provoqué une baisse de régime et une grande fatigue. Des internautes taclent les différents régimes alimentaires qu’elle peut envisager, mais d’autres estiment qu’elle est très bien comme elle est.

Nabilla révélait via SnapChat qu’elle avait de petits problèmes avec le fer puisqu’elle souffre d’anémie .

. Son régime alimentaire peut-il être la cause de ce souci de santé ou est-ce finalement son organisme qui réagit ?

Il faut savoir que la préparation de l’anniversaire de son petit garçon a peut-être généré du stress et de l’angoisse.

Dans tous les cas, elle a reçu une prescription de médicaments, car elle manque de fer, mais aussi de vitamine D. Elle a aussi un rendez-vous avec une nutritionniste pour qu’elle puisse varier son alimentation. En effet, la jeune femme aurait tendance à manger « super bien », mais elle ne varie pas assez les aliments selon elle.

Nabilla a rassuré tout le monde lors de l’anniversaire

Son petit garçon a soufflé sa première bougie avec une partie des amis et pour l’occasion, Nabilla avait mis les petits plats dans les grands. En effet, la fête organisée était grandiose, plusieurs stars de la télé-réalité étaient au rendez-vous et la jeune femme semblait très en forme. Toutefois, dès qu’elle poste une photo de son poids sur les réseaux sociaux, certains estiment qu’il est trop faible. Elle pèse tout de même 56 kg pour 1.76 m. Les réactions sont nombreuses alors Nabilla est-elle en sous-poids ?

Dans tous les cas, la jeune maman est souvent taclée et notamment considérée comme beaucoup trop mince. Elle a même fait un post sur son compte Instagram notamment pour préciser qu’il fallait arrêter de se focaliser sur son poids, elle a publié un long message.