Nabilla s’affiche avec une nouvelle coupe de cheveux totalement dingue et affole la toile

Ce dimanche 9 août en fin d’après-midi,

charme une nouvelle fois sa communauté. «Qui pourrait sous-estimer la force de frappe de la personnalité franco-suisse la plus médiatisée de sa génération ? Ayant constitué un empire virtuel comptant non moins de 6,1 millions d’abonnés, la jeune maman âgée de 28 ans séduit plus d’un million d’internautes qui se sont empressés d’aller admirer

Un minois aimé des caméras

Les caméras de télé-réalité ne sont peut-être plus présentes quotidiennement dans la vie de Nabila Benattia-Vergara, mais l’objectif de son smartphone n’est pas en reste. Celle qui a été classée en 2015 à la première place du palmarès des « personnalités les plus détestées des Français » continue de faire le buzz. S’affichant tantôt avec son compagnon Thomas Vergara rencontré sur le tournage des Anges de la télé-réalité avec qui elle vit désormais à Dubaï, tantôt avec Milann, leur petit garçon né le 11 octobre 2019, aucune de ces publications ne passe inaperçue et est vivement commentée par l’ensemble de ses followers.

La starlette ne s’entiche pas de ces critiques et c’est aujourd’hui avec une longue et épaisse crinière bouclée qu’elle prend la pose. Une moue dédaigneuse, un regard charbonneux, un total look vintage et une couleur chocolat naturelle, le changement capillaire est un franc succès ! Les compliments et les émojis affectueux fusent :

« Magnifique ! Comme toujours », « Méconnaissable, mais terriblement belle ».

Nouveau look pour une nouvelle vie ?

Récemment croisé à Los Angeles, le trio familial s’est installé temporairement dans la Cité des Anges. Un joli hasard pour ce couple star qui a connu un succès médiatique d’une belle ampleur après avoir participé à l’émission du « même » nom.

Ce lieu de résidence, elle le doit à son opération chirurgicale prévue dans le but de changer la taille de ses prothèses mammaires. À la suite de sa grossesse, la belle brune a vu ses seins gonflés à cause d’une grosse montée de lait, ce qui a endommagé ses prothèses.

Toujours transparente avec ses admirateurs, elle a rencontré un problème de taille ce vendredi 7 août en ayant épuisé le stockage disponible de son iPhone… une péripétie de plus pour Nabilla qui explique que toute les boutiques Apple sont fermées afin d’endiguer l’épidémie de Coronavirus :

« Il n’y a plus un iPhone dans tout Los Angeles, je suis désespérée. », s’est-elle plainte sur son compte Snapchat.

Pas de panique, pleine de ressources, elle continue de publier des photos qui font des ravages.