Nabilla raconte sa grosse frayeur avec Milann : « On ne savait pas quoi faire »

Les stars de la télé-réalité sont indissociables de leur téléphone portable. Outre les placements de produits qu’elles font en stories ou par des publications sur les réseaux sociaux, elles aiment partager leur quotidien avec leurs fans. C’est une toute nouvelle émission personnelle qu’elles créent de cette manière, certains snaps étant vus plusieurs centaines de milliers de fois.

Et ce n’est pas le fait d’être mères qui vont les arrêter, bien au contraire. Nabilla, Jessica, Carla ou encore Manon n’ont en rien changé leurs habitudes et se montrent toujours aussi proches des internautes, leur racontant au passage des anecdotes sur leurs enfants.

Nabilla en déplacement à Los Angeles pour une opération lourde

Milann ne le réalise pas, mais il a la chance de voyager à travers le monde grâce à ses parents. S’il vit à Dubaï avec Nabilla et Thomas, il se trouve actuellement à Los Angeles, ville dans laquelle la famille va rester un mois.

Ils ont pu se rendre dans la deuxième plus grande ville américaine malgré l’épidémie de la COVID-19. Mais ce n’est pas (uniquement) que pour des vacances : s’il se trouve dans la ville qui abrite Hollywood, c’est pour une opération de chirurgie que doit subir Nabilla.

En effet, à cause des montées de lait, sa prothèse mammaire a été endommagée. Dix ans après sa précédente opération, elle doit passer à nouveau au bloc opératoire. Elle a expliqué qu’elle ne changerait pas la taille. Elle s’attend à être très fatiguée et faible après cette opération lourde. Elle a donc demandé à une Nanny de s’occuper de son fils pour que Milann ne manque de rien pendant les quelques jours où elle ne pourra être avec lui.

Des candidates mamans très critiquées

Chaque maman se reconnaîtra : le rôle de mère est sans doute celui qui attire le plus de critiques (certains diront remarques) sur l’éducation des enfants. Vous souffrez des réflexions de vos proches ? Imaginez les candidats de télé-réalité qui doivent parfois se justifier auprès des centaines de milliers de personnes qui remettent en cause leur éducation.

Les candidates ne cachent généralement rien de leurs erreurs, elles qui apprennent à tenir ce rôle de maman. Elles partagent au quotidien de nombreuses informations sur leurs enfants, notamment celles qui ne sont pas épargnées par les problèmes.

On pense à Jessica Thivenin et sa vidéo déchirante où elle exprimait en larmes qu’elle avait failli perdre son enfant, lui qui ne respirait plus alors qu’elle se trouvait avec son mari sur la banquette arrière d’un taxi.

Nabilla a eu très peur pour Milann

C’est avec une grande fierté que Nabilla (qui serait à nouveau enceinte) a montré le dispositif de sécurité qu’elle a fait installer dans sa maison pour constamment garder un oeil sur son fils. » Il y a la caméra numéro 1 de maman, puis il y a la caméra numéro 2 de maman et elle va bientôt mettre la caméra numéro 3 comme cela tu n’auras plus de secrets pour moi « .

Les internautes ont pu constater – tout comme le couple – que le petit bébé se touchait énormément l’oreille. Un médecin a donc été contacté : « Il y a quelques jours, il se touchait l’oreille et il pleurait beaucoup que d’habitude alors que notre fils se plaint très rarement, c’est vraiment un enfant très joyeux. On a décidé d’appeler le médecin hier. »

La venue du médecin a pu rassurer le couple, puisque Milann souffre d’une infection du conduit auditif. Rien de grave, comme elle l’a expliqué : « Là il dort, on l’a mis sous médicaments, il fait une super nuit. Le médecin nous a dit que dans deux jours ça irait mieux. Mais je vous jure qu’hier, même Thomas avait les larmes aux yeux parce que notre fils était tellement triste, il pleurait, on ne savait pas quoi faire. »

Beaucoup de mamans et papas se reconnaîtront, eux qui connaissent ce sentiment d’impuissance lorsque leur enfant pleure et qu’ils ignorent la cause de ces larmes. Nabilla semble en tout cas soulagé, son fils sera bientôt entièrement rétabli et elle pourra, grâce à son super système de sécurité, garder un oeil sur lui et ses petites oreilles.