Nabilla en larmes avec de Milann – Détails de la crise en vidéo !

Ce petit bonhomme a eu l’occasion de fêter ses six mois, un cap très important pour le couple et la jeune maman n’a pas pu retenir ses larmes.

Depuis Dubaï, ils ont décidé de célébrer comme il se doit ce petit mois-anniversaire et les internautes ont été également très émus.

Pourquoi des pleurs pour un anniversaire ?

Il suffit de regarder les stories sur Instagram ou encore Snapchat pour comprendre que le quotidien des deux tourtereaux tourne autour de leur petit garçon né il y a six mois. Il est très éveillé, il prend déjà la pose sur les réseaux sociaux et grâce à leur compte Instagram, vous pouvez suivre en direct toutes les péripéties. Nabilla et Thomas ont fait le choix de mettre en avant le visage de leur enfant, car ils ne veulent pas que les photographes deviennent envahissants. Ils ont alors pris le taureau par les cornes notamment pour éviter les dérapages. Ils veulent de ce fait être les maîtres de l’image de leur fils.

Nabilla et Thomas n’ont pas voulu proposer un business autour de leur enfant, il ne possède donc pas son propre Instagram .

. Il y a toutefois de nombreuses vidéos et une multitude de photos sur le compte de Nabilla qui a donc proposé le gâteau réalisé pour Milann.

La petite famille a donc dégusté quelques gâteaux individuels et aussi un fraisier très sympathique qui était au centre de la photo.

En légende du cliché, Nabilla a également précisé qu’elle avait pleuré, les larmes ont été beaucoup trop fortes.

En effet, difficile de ne pas verser une petite larme pour les six mois de ce petit prince. Si vous suivez les vidéos de Nabilla, vous savez sans doute que Milann a été une révolution dans sa vie, il lui a permis de découvrir le sens de son quotidien.

Les péripéties de Milann sur Instagram

Le compte de Nabilla qui est une ancienne candidate de téléréalité, mais également une présentatrice et une femme d’affaires redoutable propose de multiples photos avec Thomas et Milann. La jeune femme qui a joué également aux boîtes de Cyril Hanouna a eu l’occasion de remporter plusieurs milliers d’euros pour les hôpitaux de France et elle a décidé de doubler la mise. La récompense a été à la hauteur de toutes les espérances, car Brigitte Macron a décidé de la remercier. Les larmes et la vive émotion étaient aussi au rendez-vous, car la Première Dame est une personnalité très appréciée par la jeune femme. Thomas a bien sûr proposé une vidéo de ce doux moment qui a été apprécié par de nombreux internautes.

Rapidement, l’information a fait le tour du Web et les médias n’ont pas hésité à reprendre cette actualité au même titre que les haters. Ces derniers ont tendance à se déchaîner concernant Nabilla et Thomas, la businesswoman se retrouve souvent en tête des tweets pour des raisons plus ou moins positives. Vous vous rappelez sans doute l’affaire du sac à main qui avait suscité une vive polémique.