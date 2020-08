Nabilla : la bimbo a passé la nuit à Dubaï avec Maître Gims !

Depuis le 11 octobre 2019, la jeune maman et son compagnon Thomas Vergara pouponnent. Connus pour leur passé sulfureux, le couple ne doit pas être insensible à l’appel d’une soirée endiablée lorsque l’occasion se présente… L’occasion s’est présentée et Nabilla en a bien profité !

Ainsi, dans sa story Instagram du dimanche 23 août, le rappeur nouvellement renommé Gims a filmé l’ancienne reine de téléréalité plus déchaînée que jamais. Le Congolais est sorti en boîte de nuit avec Nabilla Benattia et le père de Milann. De passage dans une discothèque de Dubaï, la jeune femme de 27 ans a prouvé qu’elle savait toujours faire grimper la température en enflammant le dancefloor.

Gims riant aux éclats

Gims n’a cessé de quitter Nabilla du regard et a filmé les moindres ondulations de la plastique parfaite de la starlette.

C’est juché sur de vertigineux talons aiguilles et moulée dans un pantalon noir tout en cuir qu’elle a tenu a montré à ses acolytes qu’elle était restée la reine de la night. Le résultat n’a néanmoins pas été à la hauteur des ambitions de la femme de Thomas Vergara. On aperçoit dans les vidéos de l’interprète de Bella, la mannequin loin d’être aussi glorieuse que ce à quoi elle voulait prétendre. Vaillante et peu à l’aise, tenant fermement son verre d’alcool pour se donner un minimum de contenance, Nabilla ne s’est pas exhibée aussi sûre d’elle qu’on la connaît.

Gandhi Djuna de son vrai nom, n’a pu s’empêcher de glousser ni de rire aux dépens de l’influenceuse.

« Un pas bien particulier que seul cet individu semble maîtriser », a-t-il partagé avec ses fans. Pas près de s’ennuyer, le compositeur s’est régalé à la vue de ce spectacle et a continué d’accompagner Nabilla faisant son show.

« Nous allons tenter de le suivre pour connaître ses réelles motivations. », a-t-il commenté.

Le sourire aux lèvres, la nouvelle styliste ravie d’être le centre de l’attention, s’est ensuite assise conservant son verre, fière de sa prestation.

De rares apparitions en soirée

C’est au début du mois de novembre 2019 que Nabilla a choisi de démarrer une nouvelle vie. Le 9 novembre, le couple et leur bébé nouveau-né, exposaient sur les réseaux leur déménagement et leur nouvelle vie que l’influente maman était impatiente de commencer.

Dans leur gigantesque propriété, la famille Benattia réfugiée aux Emirats Arabes Unis, semble comblée. Ils articulent leur quotidien autour du jeune fils de la star.

Serait-ce loin des feux des projecteurs qu’apparaîtrait la véritable Nabilla ? Plus soucieuse de mener sereinement un quotidien apaisé, loin des feux des projecteurs que de danser autour de la rampe, la belle Franco-Suisse définitivement rangée ne poste d’ailleurs principalement plus que des photos de sa belle tribu.