Nabilla fête Halloween avec son fils dans les rues de Miami : découvrez son surprenant costume

Les fans de la fête d’halloween ont été très déçus lorsqu’Emmanuel Macron a fait son allocution pour annoncer un nouveau confinement. Pas de « bonbon ou un sort » ou de fêtes costumées cette année pour les français qui n’ont pu fêter Halloween que seuls, chez eux, devant un film d’horreur au mieux. Mais Nabilla n’est pas en France, et bien que le coronavirus fasse des ravages aux États-Unis, elle a souhaité célébrer Halloween avec son fils comme il se doit.

Voir cette publication sur Instagram Premier Halloween avec le Kikou 🧚‍♀️🎃 Une publication partagée par Nabilla Vergara (@nabilla) le 31 Oct. 2020 à 10 :53 PDT

Nabilla en fée Clochette, Milann en petit Peter Pan

C’est en Fée Clochette sexy et malicieuse que s’est déguisée Nabilla. Après Julien Roberts dans Hook ou Ludivine Sagnier dans Peter Pan, c’est une bien belle incarnation de ce personnage fictif que nous offre l’ancienne star des Anges de la télé-réalité. Affublée d’une perruque blonde et d’une courte robe verte, elle porte dans les bras son fils, alors qu’elle déambule dans une rue déserte de la ville américaine. De son côté, elle a décidé d’habiller Milann en Peter Pan, pour former le duo mythique de la littérature écossaise. Quelques critiques ont cependant été remarquées sur les réseaux sociaux.

Je t’aime mon petit Peter Pan 🧚‍♀️ pic.twitter.com/eYlDd6L05p — Nabilla Vergara (@Nabilla) October 31, 2020

Un costume qui n’est pas digne de la fête d’Halloween ?

En France, Halloween ne se fête pas comme aux États-Unis. Cette fête est beaucoup plus répandue là-bas, bien qu’elle commence à se faire une certaine place de choix et que de nombreux français la célèbrent chaque année. Pour nous, Halloween rime avec fantôme, zombies, tueurs en série et autres monstruosités. Il est d’usage de se déguiser en quelque chose d’effrayant pour une soirée ou de regarder des films d’horreur toute la nuit pour se faire peur. Mais aux États-Unis, si certains préfèrent évidemment se tourner vers des costumes effrayants, la plupart se contentent simplement de se déguiser.

Il pourrait s’agir alors de l’équivalent de notre carnaval, avec des costumes variés qui ne font pas forcément peur. C’est pour cette raison que Nabilla a choisi un costume pareil, bien que de nombreux internautes ne comprennent pas sa décision (tout en relevant pour la plupart sa beauté et la réussite de ce déguisement). Une autre critique plus récurrente a cependant terni quelque peu la publication Twitter de la maman de Milann.

Nabilla fête Halloween pendant la crise du coronavirus

Pour nous pauvres français confinés, cette vidéo peut surprendre puisque Nabilla se ballade tranquillement dans les rues de la ville. Il faut dire qu’aux États-Unis, la gestion du virus n’est pas exactement la même qu’en France. Donald Trump a pris pendant de longues semaines à la légère la covid-19 et n’a pas réellement mis en place des mesures fortes. Chaque État américain a mis en place un certain nombre de mesures, et le confinement souhaité et imposé par certains a d’ailleurs été critiqué par le président lui-même, qui appelait sur Twitter les citoyens à ne pas le respecter.

Pour rappel, le coronavirus a fait près de 231 000 morts aux États-Unis depuis le début de l’année. Le virus circule toujours activement et si les américains sont invités à porter des masques et rester chez eux, certains ont décidé de fêter halloween comme il se doit. Nabilla semble de son côté avoir célébré la fête du 31 octobre en famille, et n’a pas rejoint une soirée comme certaines stars qui ont été critiquées sur les réseaux sociaux pour se rassembler alors que des gens meurent partout dans le monde et qu’il est de la responsabilité de chacun de respecter les gestes barrières pour enrayer l’épidémie.

Nabilla a semble-t-il passé une bonne journée avec sa famille à Miami et n’a pas manqué de montrer plusieurs photos sur les réseaux sociaux à ses fans. Ses 6.2 millions de followers sur Instagram ont pu vivre par procuration cette fête et ils devront attendre l’année prochaine pour la fêter. Quant aux fêtes de noël, le gouvernement a annoncé qu’elles ne seront pas normales cette année. Devons-nous nous attendre à être encore confinés fin décembre ?