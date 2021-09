Nabilla et Thomas victimes de cambriolage : La mère de Milann donne réponse aux blâmes des internautes !

Le fait d’être une personnalité publique ne revêt pas que de côtés positifs. Nabilla Vergara et sa petite famille peuvent en témoigner puisqu’ils ont été cambriolés. Depuis cet affreux événement, les rumeurs ne cessent d’être émises. Certaines parmi elles désignaient les victimes Nabilla et Thomas comme étant les véritables commanditaires de l’acte. Est-ce vrai ? L’influenceuse décide de rompre le silence et répond aux internautes qui les accusent, hier lundi 27 septembre.

Un nouvel élément dans l’évolution de l’affaire

Au cours de la nuit du mardi 6 au mercredi 7 juillet 2021, Nabilla et Thomas ont été victimes d’un cambriolage. C’était dans l’Oise, dans un hôtel luxueux de Chantilly, alors que ceux-ci célébraient ensemble leurs noces. Depuis que s’est produite cette catastrophe, de nombreux rebondissements ont été enregistrés dans l’affaire.

Cela fait quelques jours que le journal 20 Minutes annonçait une nouvelle pièce du puzzle. D’après cette presse écrite, deux individus auraient été interpellés par la gendarmerie de la commune. Le média communique que c’est dans la matinée du lundi que les gendarmes de l’Oise ont interpellé les deux suspects. Il ajoute que ces derniers seront présentés au parquet ce jour, 28 septembre 2021, dans l’après-midi.

Sur son compte Snapchat, Nabilla Vergara a personnellement réagi quelques heures après cette annonce du journal 20 Minutes. Elle explique qu’elle n’a aucune envie de s’immiscer dans l’enquête et que son mari et elle, respectent le travail de la police. Elle rappelle que son époux et elle sont les victimes. Il faut dire que le couple a été très bouleversé par cette nouvelle information. Toutefois, ils ne souhaitent plus aborder le sujet.

Nabilla sort du silence et s’exprime sur Snapchat

Sur sa story Snapchat hier, lundi 27 septembre, la mère de Milann s’est exprimée une fois de plus. Suite à ce cambriolage dont elle a été victime avec son époux en juillet dernier, la jeune brune a été au centre de polémiques. Elle reçoit de nombreuses critiques et messages privés qui l’accusent d’être elle-même la commanditaire de cet affreux événement.

C’est suite à tout cela que la belle brune a décidé de clarifier les choses sur les réseaux sociaux. Dépassée par les imaginations des internautes, elle demande comment ces derniers peuvent envisager le scénario de leurs accusations. Comment pourrait-elle appeler des cambrioleurs le jour de ses noces pour leur voler les objets luxueux et sentimentaux ? Juste pour se faire plus de publicité et se rendre de plus en plus célèbres ?

S’exprimant ainsi, elle invite ses accusateurs à reprendre leurs esprits. Pour elle, de nombreuses personnes vivent dans une bulle où pour eux, rien n’est vrai. Au même moment, il faut reconnaître que plusieurs n’hésitent pas à manigancer des choses pour avoir plus de visibilité. Cependant, cela n’a pas été le cas de Nabilla et de sa famille, à en croire ses dires.

Nabilla pour finir, affirme qu’elle n’accorde aucun intérêt aux accusateurs qui s’excusent aujourd’hui. Pour elle, peu importe ce que diront ces derniers, ce qu’elle a vécu n’est en aucun cas une orchestration. C’est sa vérité et cela lui suffit amplement, indépendamment des avis des uns et des autres.