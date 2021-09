Nabilla et Thomas Vergara cambriolés : Du nouveau dans l’affaire fait réagir la jeune femme !

Alors que Nabilla et son mari se sont fait cambrioler le jour de leur mariage il y a quelques semaines, on apprend qu’il y a du nouveau dans l’affaire. La star semble choquée par toute cette histoire.

Du nouveau dans l’affaire de cambriolage ?

Ce n’est pas par les enquêteurs, mais par les médias que la jeune femme de 29 ans a appris qu’il y a eu du nouveau dans l’affaire du cambriolage. En effet, il semblerait que les forces de l’ordre aient mis 2 suspects en détention ce lundi 20 septembre 2021. Alors qu’ils avaient décidé d’organiser une cérémonie de mariage le 6 juillet dernier, cela ne s’est pas bien passé pour Nabilla et son mari Thomas Vergara. Ils ont été victimes d’un cambriolage après la cérémonie, les voleurs ayant remporté des biens dont la valeur a été estimée à 170 000 euros.

Après cette mésaventure, Nabilla et son mari ont décidé de laisser faire la police, et ont d’ailleurs quitté la France, où ils ne se sentent plus en sécurité. Apprenant via les réseaux sociaux l’avancée de l’enquête, la mère du petit Milann a déclaré qu’elle était choquée. S’emparant de son compte Snapchat, elle s’est exprimée en disant recevoir de nombreux messages concernant l’enquête, et les révélations de la presse.

La star des réseaux sociaux semble encore traumatisée par ce cambriolage. Elle a souligné qu’elle n’allait pas interférer dans l’enquête, et a affirmé son respect pour le travail que fournissent les policiers. De même, Nabilla a rappelé qu’elle n’avait rien à ajouter ainsi que son mari, puisqu’ils sont tous des victimes.

Nabilla agacée d’entendre constamment parler du cambriolage !

D’après la maman du petit Milann qui aura bientôt 2 ans, elle reçoit un nombre incalculable de messages, depuis qu’il y a eu cette affaire de rebondissement. Nombreux sont ceux qui l’interrogent à propos de l’évolution de l’enquête en cours. Pour répondre à tout le monde, Nabilla a juste révélé savoir que des gens sont interpellés, et d’autres sont en détention, c’est tout. La jeune femme de 29 ans a décidé de ne plus se prononcer sur cette affaire.

D’ailleurs, c’est le cambriolage qui a précipité le départ du couple de la France. Décidément, il faut croire que Dubaï leur convient parfaitement bien. Nabilla a révélé ne plus vouloir vivre en France. Comme elle le dit si bien à propos de la ville des Emirats : « On adore et on y est en sécurité. La France, c’est hors de question ». Voilà qui est clair.

Concernant le mariage, il s’est déroulé le mardi 6 juillet 2021. Les invités et les mariés se sont retrouvés au château de Chantilly. C’était un 2e mariage pour le couple, qui s’était déjà marié à l’état civil à Londres, il y a plus de 2 ans. Pour ce 2e mariage, la robe de mariée sur-mesure de Nabilla était signée Jean-Paul Gaultier.

Notons que parmi les invités, il y avait des stars telles que Iris Mittenaere, ou encore Wejdene. En réalité, tout s’était très bien passé du début jusqu’à la fin de la cérémonie. Malheureusement, une fois que le couple s’est retiré dans leur chambre d’hôtel, c’est à cet instant qu’ils se sont rendus compte du cambriolage…