Nabilla et Thomas Vergara attaqués par les internautes à cause de leur fils Milann ! Découvrez pourquoi !

Nabilla a accouché d’un petit garçon le 11 octobre 2019. La starlette et son mari ont choisi de nommer leur fils Milann et le bébé fait le bonheur de la famille. La star de télé-réalité est très proche de Milann et elle se montre toujours très protectrice avec lui.

La femme de Thomas Vergara s’est éloignée de la télé-réalité et elle refuse de participer à des émissions. Elle a choisi de mener une vie plus tranquille et elle a même déménagé à Dubai avec son mari. Ainsi, les deux jeunes parents peuvent éduquer leur fils en toute intimité mais cela ne les empêche pas de donner très souvent des nouvelles.

Nabilla est très active sur les réseaux sociaux et elle partage son quotidien sur Snapchat. Ainsi, elle dévoile sa nouvelle vie de maman et elle reçoit très souvent des conseils de ses fans pour être une meilleure mère.

Nabilla, en vacances à Los Angeles

Depuis plusieurs jours, la star, Thomas et Milann sont à Los Angeles. Nabilla a dû se faire opérer à cause d’un souci sur l’une de ses prothèses mammaires. Après avoir beaucoup souffert, elle va mieux et elle est même sortie de l’hôpital.

Nabilla peut enfin profiter des vacances et elle compte rester un petit moment en Californie. L’occasion pour elle de passer de bons moments en famille et de se rendre sur les très belles plages de la côte. Puis, cela lui permet aussi de faire quelques belles photos et alimenter son compte Instagram.

Ainsi, vendredi 7 août, Nabilla a posté un nouveau cliché sur le réseau social. On la retrouve avec Thomas Vergara et le jeune père tient son fils dans les bras. De son côté, la starlette regarde avec amour son mari et la photo dévoile un joli moment de complicité en famille.

Un détail qui choque les fans sur une photo

L’ancienne candidate des Anges a pris la photo alors qu’elle se promenait avec son mari et son fils à Venice Beach. Le cliché aurait pu faire rêver de nombreux fans mais elle n’a pas eu l’effet escompté.

Et pour cause, en ce moment, il fait particulièrement chaud et un détail n’a pas échappé aux fans. En effet, Milann n’a pas de chapeau sur la tête afin de se protéger de la chaleur. Les internautes ont donc lourdement critiqué Nabilla et ils l’accusent de ne pas se montrer responsable envers son fils.

« Une petite casquette pour bébé Milann ou des lunettes ne seraient pas trop » a écrit un internaute. « Oooh pas de casquette p’tit loulou! !! Papa a un chapeau lui… » a ajouté un autre abonné. Sur la cliché, Thomas Vergara porte bien un chapeau et tout le monde se demande pourquoi il n’a pas pensé à en mettre un à Milann.

En plus, les deux jeunes parents ne portent pas de masques sur le visage alors qu’il y a beaucoup de cas de Covid-19 aux Etats-Unis. La photo reçoit donc de vives critiques et Nabilla n’a pas encore souhaité s’exprimer à ce sujet pour le moment…