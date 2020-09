Nabilla et Maeva Ghennam s’embrassent sur la bouche et choquent les réseaux sociaux, regardez les images impressionnantes !

C’est une image que personne n’osait voir un jour : les deux grandes stars de la téléréalité française Nabilla et Maeva Ghennam ont passé la nuit ensemble à Dubaï et ont diffusé un cliché sulfureux où elles sont en train de s’embrasser langoureusement ! Des images qui ont mis en émoi les internautes qui n’ont parfois pas compris le geste !

Nabilla et Maeva Ghennam : elles se retrouvent à Dubaï pour une soirée mémorable qui va beaucoup trop loin !

C’est ce week-end sur les réseaux sociaux que l’on a pu découvrir des images complètement folles que personne ne s’attendait à voir aujourd’hui pendant la crise du COVID19. En effet, les deux jeunes femmes se sont retrouvées à Dubaï et ont partagé quelques moments de leur soirée incroyable. On a ainsi pu voir Nabilla, qui est aujourd’hui une jeune maman, et Maeva Ghennam que l’on peut encore retrouver dans des émissions de téléréalité, danser ensemble dans des chorégraphies très sensuels.

Mais le plus dingue dans tout cela reste la suite, puisque les deux jeunes femmes ont décidé d’aller beaucoup plus loin, quitte à prendre des risques inconsidérés pendant cette période qui reste très spéciale. En effet, les deux jeunes femmes ont décidé de s’embrasser et de filmer la scène ! Alors que son fils Milann a bientôt 1 an, on imagine que le compagnon de Nabilla Thomas Vergara a pu être très étonné en voyant ce qu’il était en train de se passer !

Mais pourtant, la scène n’a clairement pas plu à tout le monde et les internautes l’ont bien fait savoir à Nabilla ! Ils lui reprochent en effet de ne pas être responsable et de prendre des risques absolument inconsidérés alors que le COVID19 bat son plein. En effet, est-ce que les deux jeunes femmes ont réalisé un test de positivité au coronavirus avant de s’embrasser ? Rien n’en est moins sûr… En revanche, Nabilla n’a quant à elle pas hésité à réagir !

Nabilla : elle clashe les internautes qui l’accusent d’être une mère indigne sur les réseaux sociaux !

Il n’en fallait pas plus à la jeune femme qui n’a pas sa langue dans sa poche pour réagir très vivement suite aux accusations de “mère indigne” notamment que l’on a pu lire ici et là sur les réseaux sociaux. Il faut dire que les internautes n’hésitent jamais à répondre violemment dès qu’une action ne leur plait pas !

Être une maman ne veux pas dire s’arrêter de vivre … les femmes sont magiques et tellement belles ! Soyez vous même amusez vous je vous aime tellement😀 — Nabilla Vergara (@Nabilla) September 27, 2020

Mais Nabilla a réagi également sur les réseaux sociaux en voulant répondre à tous ses détracteurs. En effet, c’est sur Twitter que la jeune mère a pris la parole devant tout le monde en expliquant que devenir une mère ne signifie pas un arrêt de vivre. En résumé, elle veut continuer à s’amuser malgré tout et ne semble pas du tout avoir peur du coronavirus ! Mais les internautes ont également été complètement choqués par cette déclaration de Nabilla qui ne semble pas se rendre compte qu’elle a peut être transmis ou reçu le coronavirus, avec son baiser sur la bouche à la candidate de téléréalité.

Je viens de me réveiller ! Je crois que je vais me rendormir je rêve ou quoi ? Nabilla et Maeva il se passe quoi aller bonne nuit pic.twitter.com/XwM1e5s1JR — Azélya (@Azeliya83) September 27, 2020

Nous devrions en savoir plus dans les prochaines heures ou les prochains jours à ce sujet, mais on ne peut qu’espérer qu’aucune contamination n’a eu lieu dans cette folle soirée qui devait être absolument dingue, c’est le moins qu’on puisse dire !