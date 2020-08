Nabilla: cet énorme regret qu’elle a depuis son retour de vacances à Los Angeles !

Nabilla et Thomas Vergara habitent à Dubai depuis la naissance de leur fils, Milann. Les deux stars sont très heureux de leur nouvelle vie et ils ont acheté une très belle villa. Pendant le confinement, ils sont restés chez eux mais une fois les frontières rouvertes, ils n’ont pas perdu de temps pour voyager.

La star de télé-réalité et son mari sont partis à Los Angeles pendant quelques semaines. Nabilla devait subir une opération de la poitrine à cause d’un petit souci sur l’une de ses prothèses mammaires. Elle est restée quelques jours à l’hôpital et elle a pu compter sur le soutien de son chéri.

Nabilla regrette son look de vacances !

Néanmoins, une fois sortie de l’hôpital, Nabilla a profité à fond de ses vacances. Ainsi, la starlette a pris de nombreuses photos à Santa Monica et elle a fait rêver les fans avec ses très beaux clichés. Pendant son séjour, elle ne s’est rien refusée et elle a même opté pour une coiffure originale.

Nabilla a osé la tignasse toute frisée à Los Angeles et elle en été ravie. D’ailleurs, elle a fait de nombreuses photos avec son look capillaire et la star a divisé ses fans. Certains n’ont pas du tout aimé ce changement alors que d’autres l’ont trouvé très belle. La maman de Milann s’est débarrassée de ses boucles lors de son retour à Dubaï et elle le regrette…

Samedi 15 août, Nabilla a dévoilé un nouveau cliché où elle s’affiche avec ses cheveux frisés. Elle prend la pose avec un bandana sur la tête ainsi qu’un mini-short en jean et ce look californien lui va à merveille. La starlette n’a pas caché qu’elle était nostalgique de sa belle chevelure sur Instagram. « Mes bouclettes me manquent » a t-elle dit.

Beaucoup d’internautes pensent que Nabilla devrait « arrêter de se défriser » les cheveux. « Tellement belle avec tes boucles » a écrit un fan. Néanmoins, d’autres fans sont bien contents que la star ait retrouvé ses cheveux lisses et ils la préfèrent quand elle est plus naturelle. « Non tu es mieux avec les cheveux lisses ! » a confié un fan. Son look de vacances fait donc toujours autant débat sur le réseau social.

Nabilla prête à aller en France ce tété ?

À peine de retour à Dubaï, Nabilla et Thomas Vergara pensent à leurs prochaines vacances. Avec la saison estivale, le couple a bien envie d’aller dans le Sud de la France afin de profiter de la mer et de leurs amis. Pourtant, à cause du Covid-19, ils ne cachent pas qu’ils ont quelques doutes.

«On hésite beaucoup car on a des amis qui sont à Saint-Tropez et qui nous ont dit qu’il y avait énormément de cas là-bas et qu’apparemment la plupart des restaurants et des plages avaient fermé » a t-elle confié sur Snapchat.

La starlette n’a pas envie de prendre l’avion pour rien et elle est quelque peu angoissée. La maman de Milann s’inquiète d’avoir le Covid-19 et elle ne veut pas « se coller » à d’autres personnes. Ainsi, la star et Thomas Vergara envisagent d’annuler leur séjour en France…