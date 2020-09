Nabilla : beaucoup d’émotion, découvrez une vidéo bouleversante pour la maman

Pour une jeune maman, il est toujours difficile de ne pas succomber à l’émotion. Les premières dents, les premiers pas ou encore les premiers mots sont toujours bouleversants. Le petit garçon a toujours été précoce notamment pour les déplacements, car il a rapidement compris comment son corps fonctionnait. Il est aussi un adepte des petites bêtises et Nabilla ainsi que Thomas doivent être très vigilants.

Le fils de Nabilla expérimente la marche

Au vu des déplacements du petit garçon, il n’est pas surprenant que la marche soit désormais possible. Il n’est certes pas très à l’aise dans cette position, mais la vidéo de Thomas Vergara montre que l’enfant progresse à une vitesse grand V alors qu’il est seulement âgé de 10 mois. Tous les jours, l’enfant dévoile de nouvelles facettes de sa personnalité pour le plus grand bonheur de ses parents qui ne manquent pas une seule miette de son apprentissage.

Nabilla est souvent choquée par tous les progrès de son fils qui n’hésite pas non plus à jouer avec tout ce qui peut traîner .

. Elle avoue dans les vidéos présentées sur Snapchat qu’elle a des difficultés pour s’adapter, car tout semble aller très vite.

Si vous suivez les péripéties du couple, vous avez pu constater que le petit garçon se débouille bien, il tient debout et désormais il sait pratiquement marché.

Quelques pas auront suffi pour provoquer une vive émotion chez les mamans qui semble bouleversée par ce spectacle offert par son fils qui n’a pas conscience de la situation. Thomas Vergara a donc réalisé une petite vidéo alors que la jeune maman tient le doudou pour qu’il puisse se déplacer. C’est d’ailleurs avec cette méthode qu’elle a eu l’occasion de solliciter son fils depuis les premiers mois. Déjà sur la moquette, alors qu’ils étaient dans leur premier logement à Dubaï, il avait compris qu’il pourrait rapidement se déplacer dans toute la maison et toucher à tous les objets. Nabilla et Thomas sont donc heureux et le prochain stade bouleversant sera sans doute celui des premiers mots.

Tarek, le frère de Nabilla va être papa

Milann aura un cousin pour jouer dans quelques années, car Tarek Benattia va être papa. Sa femme lui avait notamment caché le sexe de l’enfant afin de proposer une petite situation avec un ballon comme cela peut se faire aux États-Unis. Si la couleur est bleue, c’est un garçon, si c’est rose, c’est une fille. Tarek ne se préparait pas à ce qu’il allait découvrir et il était impatient. Il a même fondu en larmes lorsqu’il a découvert qu’un petit garçon s’apprêtait à envahir leur quotidien. Nabilla va donc être une tante comblée et elle avait fait part de son émotion.

La jeune femme aurait même dévoilé le prénom de son neveu qui sera présent dans leur quotidien dans quelques semaines. Elle a d’ailleurs hâte de faire sa connaissance. Cinq prénoms ont été proposés à savoir Liam, Lyam ou encore Ayden et même Eden et Aylan. La future maman à savoir Camélia a révélé que le prénom de son fils se trouvait bien dans cette liste. D’ailleurs, elle peut compter sur sa belle-soeur notamment pour avoir des conseils concernant la fin de la grossesse ou encore la naissance qui approche à grands pas. Rendez-vous dans quelques semaines pour découvrir le nouveau-né qui apportera sans doute de la joie et de la bonne humeur !