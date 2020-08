Muriel Robin : furieuse, elle claque la porte de l’émission de Laurent Ruquier ! On vous dévoile les raisons !

Laurent Ruquier a décidé de s’exprimer alors qu’il fait la Une des médias depuis quelques jours notamment pour l’arrêt de son programme phare baptisé On n’est pas couché. Comme il a pu le faire à la radio pendant de nombreuses années, il a besoin de se tourner vers d’autres défis. Vous pourriez alors le découvrir prochainement sur le petit écran, mais pour l’instant, aucune information de ce genre n’a été évoquée. Toutefois, pour les colonnes de Télé 2 Semaines, il a décidé de revenir sur certains moments de sa carrière.

Muriel Robin et Laurent Ruquier, c’est compliqué

L’humoriste a eu des passages assez difficiles, elle a parfois eu l’occasion de s’exprimer à ce sujet. Elle était donc l’invitée de Laurent Ruquier il y a quelques années et notamment en 2006. Il faut savoir que les clashs étaient nombreux sur le plateau d’On n’est pas couché puisque certains chroniqueurs étaient réputés pour déverser des critiques, les personnalités avaient souvent des difficultés pour les encaisser.

Muriel Robin n’a pas été la seule à claquer la porte de l’émission, car Bernard Tapie avait lui aussi choisi de partir .

. Il était aussi connu pour être assez réceptif par rapport à certaines paroles et le passionné du ballon rond a donc déjà quitté des plateaux ou tenté de remettre à leur place les journalistes.

Laurent Ruquier précise que Muriel Robin se trouvait dans une période complexe, elle avait donc décidé de mettre un terme à cette interview.

Selon Ruquier, Muriel Robin va désormais beaucoup mieux

Muriel Robin est assez discrète, vous avez notamment pu la découvrir aux côtés des Enfoirés lors de la dernière édition. Même si son rôle était relativement petit, les internautes ainsi que les téléspectateurs ont eu un grand plaisir à la retrouver dans cette troupe alors que Jean-Jacques Goldman a lui aussi décidé de mettre un terme à sa participation. Laurent Ruquier fait alors quelques confessions notamment en précisant que cette soirée était assez incroyable puisque deux personnes ont quitté le plateau face à Michel Polac et Eric Zemmour. Ce dernier ne cesse d’être pointé du doigt et il faut souvent la Une de la presse à scandale.

Pour Bernard Tapie, le coup d’éclat était également un moyen de rendre sa popularité un peu plus sympathique puisque vous avez souvent l’habitude d’évoquer sur les réseaux sociaux ces clashs. Muriel Robin va donc beaucoup mieux aujourd’hui et elle avait eu l’occasion de s’exprimer sur ce comportement qui ne lui ressemblait absolument pas. Elle avait précisé qu’elle était à fleur de peau. Il faut savoir que Laurent Ruquier a été au coeur de nombreux règlements de comptes et de clashs sur le plateau d’On n’est pas couché. Le programme reste emblématique dans le paysage de la télévision française et les passionnés le regretteront sans doute.