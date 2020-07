Mouss Diouf : Sandrine publie un très beau message, une déclaration déchirante

Le 7 juillet 2012 était une triste date pour les proches de Mouss Diouf puisque l’acteur perdait la vie. Sur son compte Twitter, Sandrine a décidé de partager un cliché et surtout une déclaration déchirante rythmée par quelques smileys. Parfois, il suffit de quelques mots au lieu d’un long discours afin de comprendre la tristesse. Il n’est jamais simple de perdre un proche et il est encore plus difficile de perdre son conjoint. Cela fait 8 ans que Mouss Diouf est décédé, mais le manque est toujours aussi fort. Certaines personnes pensent que les années pansent les plaies, mais la réalité est bien différente.

« 7 juillet 7 ans »

Ceux qui ne font pas les choses les racontent.

Ceux qui les font se taisent.

Alors les absents faites en autant briller par votre absence,Isaac va avoir 15 ans ☺️🙏🏻☀️ #moussdiouf

Le manque persiste même après 8 ans

Finalement, vous avez l’impression que la mort remonte à hier, car certaines personnes restent bloquées dans cette journée effroyable. Bien sûr, tout le monde ne réagit pas de la même manière par rapport au deuil, chacun à sa manière d’appréhender des jours aussi complexes. Les anniversaires de la mort sont souvent les plus difficiles puisqu’ils vous transportent sans cesse dans ces souvenirs. La déclaration de Sandrine Diouf fera alors échos à toutes les personnes qui ont perdu un être cher au cours de leur vie qu’elle soit longue ou courte.

Sandrine, la femme de Mouss Diouf avait évoqué le deuil lors d’une interview accordée à TéléStar .

. Elle affirmait qu’elle n’était toujours pas remise de la mort de son homme qui était finalement en permanence avec elle.

La veuve n’arrive donc pas à tourner la page ou encore à refaire sa vie.

Si certaines personnes arrivent à avancer, d’autres par contre restent enchaînées à jamais à ce passé.

Il faut savoir que toutes les années à la même époque, Sandrine Diouf propose un message sur son compte Twitter pour que personne ne puisse oublier son homme. Ce sont alors des photos du couple qui sont mises en avant. Vous pourrez également découvrir sur Internet des photos de Julie Lescaut et même des vidéos puisque la série connaît toujours un franc succès.

Le 7 juillet 2012 Mouss ne nous quittait pas vraiment car il laissait à Sandrine et ses amis une magnifique partie de lui: Isaac

Je sais qu'il serait très fier de ce que son garçon est devenu. pic.twitter.com/ZuU7dsQMTC — Véro Genest (@veroniquegenest) July 7, 2020

Mouss Diouf a été présent à la télévision pendant 14 ans

Si certains acteurs n’arrivent pas à perdurer sur le petit écran ou dans les salles obscures, d’autres par contre peuvent continuer au fil des années à combler les attentes des téléspectateurs. Mouss Diouf était un acteur emblématique de la série Julie Lescaut puisqu’il a été présent pendant près de 14 ans. Il incarnait le célèbre Justin N’Guma, il était au départ lieutenant puis il est devenu capitaine. Les fans de la série ont eu l’occasion de s’identifier à ses personnages qui sont aujourd’hui emblématiques.

En ce qui concerne les causes de sa mort, Mouss Diouf a succombé à deux AVC. L’un s’était produit en février 2009 et le second en juin de la même année. Son état ne s’était par contre pas amélioré au fil des semaines, il est décédé le 7 juillet 2012 à Marseille alors qu’il avait seulement 47 ans. Sandrine Diouf n’est pas la seule à lui rendre hommage puisque Véronique Genest qui était aussi présente dans la série avait également adressé un message bouleversant à Mouss Diouf. Il a laissé derrière lui une femme et un enfant à savoir Isaac. Ce dernier est aujourd’hui âgé de 16 ans.